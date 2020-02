Theo báo cáo, vào sáng 17-2-2020, quân đội Syria đã cố gắng xâm nhập vào căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở miền Đông nước này đó là Al Tanf và bắn vào các vị trí của binh sĩ Mỹ cũng như đồng minh Nguồn tin cho biết cuộc tập kích chỉ sử dụng vũ khí nhỏ, do đó tình huống không đủ điều kiện được xem là một vụ va chạm nghiêm trọng mà giống như hành động bột phát của một vài cá nhân đơn lẻ "Binh lính quân đội Syria và các lực lượng thân hữu đã tiến vào khu vực giảm căng thẳng trong phạm vi 55 km và tấn công nhóm vũ trang Bộ Tư lệnh Cách mạng Syria (lực lượng phiến quân Syria do Mỹ hậu thuẫn)" "Tuy nhiên binh sĩ của chúng tôi đã bắn trả và đẩy những kẻ tấn công ra khỏi khu vực xuống thang, tiêu diệt một vài người trong số họ", báo cáo từ tài khoản Twitter của Quân đội Bộ Tư lệnh Cách mạng Syria cho biết Không có bình luận chính thức nào về vấn đề này từ Damascus hoặc từ Bộ chỉ huy quân đội Mỹ, nhưng giới chuyên môn dự đoán rằng Washington sẽ sớm đưa ra hành động trả đũa Không phải chờ đợi lâu, vào sáng 19-2, Bộ chỉ huy quân đội Mỹ đã công bố những hình ảnh của cuộc tấn công trả đũa do tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II thực hiện Theo ghi nhận sơ bộ ban đầu thì trận ném bom đã gây thiệt hại nặng nề cho quân đội chính phủ Syria cũng như các lực lượng vũ trang của Iran cùng đồng minh Hezbollah của họ Đánh giá theo thông tin được cung cấp, cuộc không kích đã được thực hiện cách khu vực giảm leo thang xung đột ở Al Tanf vài km, cách không xa nơi căn cứ Mỹ từng bị tập kích Tiêm kích F-35 đã ném bom từ độ cao thấp, và rõ ràng đây là cách mà máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ che giấu sự hiện diện của chúng khỏi các hệ thống phòng không Nga Điều rất đáng chú ý ở đây đó là căn cứ không quân Hmeimim, nơi đặt các hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga nằm cách nơi tấn công của F-35 Mỹ khoảng 250 km Như vậy lẽ ra radar cảnh giới của S-400 phải phát hiện được tiêm kích tàng hình Mỹ hoạt động trong lãnh thổ do quân đội Syria kiểm soát, nhưng đã không có cảnh báo nào được đưa ra Đây là điều bất thường bởi trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm với radar 96L6E, đây chỉ là phiên bản xuất khẩu của loại mà Nga đang sử dụng nhưng vẫn thấy được F-35 từ biên giới Iraq Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, với bề mặt cong của vỏ Trái đất thì nếu F-35 thực hiện đường bay thấp và không đeo thiết bị làm tăng diện tích phản xạ radar Luneberg Lens như khi luyện tập thì cực khó phát hiện được nó ở ngoài 30 km Chính vì vậy với cự ly cách xa 250 km, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga đành bất lực chẳng thể nào bảo vệ đồng minh khỏi bị tấn công Thông qua sự việc vừa rồi có thể thấy năng lực của vũ khí trong tác chiến thực tế luôn khác xa so với những gì được quảng cáo khi thử nghiệm ở điều kiện lý tưởng

