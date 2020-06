Vào hôm chủ nhật ngày 28/6, một đoàn xe vận tải lớn đã được nhìn thấy xuất hiện gần thành phố Sirte hiện đang do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kiểm soát. Theo nhà quan sát Last Defender, đoàn xe này được cho là đang vận chuyển hàng chục tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud-B, đây là phiên bản hiện đại hóa của loại R-17 Elbrus từ thời Liên Xô. Tên lửa Scud-B có thể phát động cuộc tấn công tầm xa đầy uy lực và gây thiệt hại nặng cho đối phương, nhất là khi lực lượng vũ trang của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) cũng như Thổ Nhĩ Kỳ thiếu hệ thống phòng không đáng tin cậy. Trước đó các tay súng Houthi tại Yemen đã sử dụng tên lửa đạn đạo Scud-B tấn công căn cứ quân sự của Saudi Arabia và đã vượt qua các khu vực được bảo vệ bởi tổ hợp phòng không Patriot PAC 3 do Mỹ sản xuất. Điều này cho thấy thực tế là dù đã rất cũ kỹ nhưng tên lửa đạn đạo Scud-B vẫn là một mối đe dọa vô cùng nghiêm trọng, ngay cả đối với những lực lượng được trang bị tối tân. Việc đưa tên lửa đạn đạo Scud-B vào trận chiến quyết định tại thành phố chiến lược Sirte cho thấy sự quyết tâm của LNA trong việc bảo vệ địa bàn này, khi phía GNA cùng Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực cực lớn. Theo nhận định của giới quan sát, với tầm bắn 300 km của tên lửa Scud-B, chúng có thể dễ dàng tấn công các tàu chiến và tàu vận tải Thổ Nhĩ Kỳ neo đậu trong vùng lãnh hải của Libya cũng như khu vực gần đó. Nhưng rõ ràng quyết định đánh chìm tàu hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ được đưa ra như là phương án cuối cùng nhằm tránh đòn trả đũa mạnh liệt từ phía Ankara. Tuy nhiên điều đáng chú ý hơn nhiều là nguồn gốc của những tên lửa Scud-B nói trên vẫn chưa được xác định, một số nguồn tin nói rằng chúng là vũ khí từ thời Gaddafi. Trong khi các nguồn khác cho rằng tên lửa đã được cung cấp từ Iran, và có lẽ thông qua máy bay vận tải quân sự Nga, nhưng không có bằng chứng xác nhận thông tin trên. Ngoài ra các chuyên gia quân sự quốc tế còn lưu ý rằng độ chính xác của tên lửa đạn đạo Scud-B rất kém, sai lệch mục tiêu có thể lên tới vài trăm mét. Cho nên gần như không thể dùng vũ khí này để tấn công tàu chiến đối phương kể cả khi đang neo đậu trong cảng mà đích nhắm của chúng nên là cụm trú quân hay kho tàng của GNA cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, việc LNA đưa tên lửa đạn đạo Scud-B tới thành phố chiến lược Sirte cho thấy họ đang quyết tâm “ăn thua đủ” với đối phương. Với sức mạnh của mình, liên minh quân sự GNA và Thổ Nhĩ Kỳ có thể chiếm được Sirte, nhưng tổn thất của họ chắc chắn sẽ không nhỏ khi LNA tỏ ra sẵn sàng chơi một ván bài tất tay.

