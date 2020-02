Lider - Dự án 23560 là lớp khu trục hạm tương lai của hải quân Nga, được xác định sẽ thay thế các tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov đã lạc hậu trong vai trò kỳ hạm của hạm đội viễn dương. Hiện tại khu trục hạm Lider mới chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng, trong đó cấu hình lựa chọn đầu tiên có lượng giãn nước 12.000 tấn, sử dụng động cơ turbine khí thông thường. Phương án tiếp theo đáng chú ý hơn nhiều, cụ thể là con tàu sẽ được mở rộng kích cỡ, lượng giãn nước lên tới 19.000 tấn và được lắp đặt lò phản ứng hạt nhân. Ước tính chiều dài của chiếc Lider sẽ lên tới 200 m còn chiều rộng là 20 m, như vậy Lider thực chất phải được phân loại là một tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển. Để tương xứng với kích thước khổng lồ như trên thì kho vũ khí của Lider cũng rất đồ sộ, bao gồm 70 tên lửa hành trình và 128 tên lửa phòng không các loại, tạo ra dàn hỏa lực cực mạnh. Trong năm 2019, trang Flot Prom của Nga cho biết, các vấn đề còn tồn tại đối với khu trục hạm Lider đã được mang ra bàn thảo tại Tập đoàn đóng tàu Thống nhất và tiến tới "chốt" phương án sử dụng động cơ hạt nhân. Tuy nhiên văn phòng thiết kế thuộc Viện nghiên cứu nhà nước Krylov của Nga cho biết họ vẫn chưa bắt tay vào thực hiện thiết kế chi tiết mà công việc chỉ được tiến hành vào giai đoạn giữa của chương trình mua sắm vũ khí liên bang cho tới năm 2027. Căn cứ tiến độ trên, ít nhất phải tới khoảng năm 2022 - 2023 thì thiết kế chi tiết của chiếc siêu khu trục hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này mới có thể hoàn thành. Như vậy là kế hoạch nhận tới 12 khu trục hạm lớp Lider vào năm 2025 như Phó Đô đốc Viktor Bursuk - Phó tư lệnh hải quân Nga từng kỳ vọng đã không trở thành sự thật. Nhưng mặc dù đã chậm trễ đáng kể thì tiến độ như kỳ vọng trên vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với thông tin vừa mới được truyền thông Nga công bố. "Công việc thiết kế cho một khu trục hạm hạt nhân đầy hứa hẹn cho hải quân Nga đã thực sự bị dừng lại", Flot Prom báo cáo sau khi tham chiếu hai nguồn thông tin tại các viện nghiên cứu hải quân và văn phòng thiết kế. Theo công bố, lý do của việc trì hoãn dự án chủ yếu là do thiếu vốn, đây được xem là căn bệnh kinh niên của ngành công nghiệp quốc phòng Nga thời gian qua khi "ôm" quá nhiều chương trình tham vọng. "Các khoản tiền cần thiết để tạo ra tàu khu trục chưa được phân bổ cho Cục thiết kế Phương Bắc hoặc Trung tâm khoa học nhà nước Krylov. Tuy nhiên hai đơn vị trên sẽ cố tự chủ bằng nguồn vốn của mình" Flot Prom nêu rõ. Mặc dù vậy, khả năng hai đơn vị thiết kế tự ứng chi phí ra để duy trì công việc bị nhận định chỉ là điều viễn tưởng, bởi bản thân họ cũng đang còn rất nhiều khó khăn. Rõ ràng hải quân Nga còn rất nhiều việc phải làm mới có thể lấy lại được ánh hào quang của lực lượng hải quân Liên Xô hùng mạnh năm xưa.

