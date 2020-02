Trong tuần qua tình hình chiến sự tại Syria đã đột ngột nóng trở lại khi quân đội chính phủ Syria (SAA) được yểm trợ hỏa lực tích cực từ không quân Nga đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Idlib. Trước sức mạnh áp đảo của liên minh Nga - Syria, phiến quân cố thủ tại tỉnh Idlib đã tan rã nhanh chóng, điều này khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy rất tức giận và tuyên bố sẽ can thiệp. Từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ và cung cấp vũ khí cho các nhóm ly khai, với tham vọng biến khu vực miền Bắc Syria thành vùng đệm an ninh của mình. Chính vì vậy trước nguy cơ đồng minh bị đánh tan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyiv Erdogan đã đưa ra phản ứng theo đánh giá là vô cùng quyết liệt và cứng rắn. Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng ngàn binh sĩ, hơn 100 xe tăng cùng nhiều xe bọc thép và pháo binh tràn vào tỉnh Idlib của Syria để yểm trợ phiến quân thân hữu. Dưới sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng nổi dậy đã có thể tổ chức các cuộc phản công và đẩy lui quân đội chính phủ Syria tại một vài vị trí bị chiếm đóng. Nhưng có vẻ như sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là chưa đủ để giúp phiến quân lật ngược tình thế trên chiến trường mà chỉ khiến cho lực lượng này kéo dài thời gian kháng cự mà thôi. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ là phải cắt đứt việc yểm trợ hỏa lực của không quân Nga cho binh sĩ SAA, chính vì vậy mà Tổng thống Erdogan đã tung ra ngón đòn tiếp theo. Ban đầu ông Erdogan gửi "tối hậu thư" tới quân đội Nga và Syria, yêu cầu ngừng các cuộc tấn công và rút quân về phía sau các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn để ngỏ khả năng điều động tổ hợp phòng không tầm xa S-400 mà Nga vừa bàn giao cho họ tới biên giới để khóa chặt vùng trời Idlib. Nhưng có vẻ như Nga tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đối đầu quân sự trực tiếp với mình nên đã phớt lờ cảnh báo trên, khiến ông Erdogan phải tung ra chiêu thức đầy lợi hại tiếp theo đó là đánh bằng kinh tế. Theo đánh giá, hệ thống S-400 được Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng tín dụng đã trở thành yếu tố để Tổng thống Erdogan có thể mặc cả với Moskva. Nếu phía Nga cam kết chắc chắn sẽ giải phóng tỉnh Idlib và không ngừng hoạt động yểm trợ hỏa lực cho SAA, Ankara có thể từ chối trả tiền đối với tổ hợp S-400 mà mình đã nhận. Đây là ý kiến của các nhà phân tích sau khi đánh giá các khả năng có thể xảy ra, phương án trên được xem như khả thi nhất khi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy Nga vào thế khó. Theo giới phân tích tình hình khu vực, Moskva sẽ không dám phản ứng mạnh với Thổ Nhĩ Kỳ vì còn phụ thuộc dự án đường ống dẫn khí đốt Turk Stream mà họ đã đổ vào tới hàng tỷ USD. Đòn đánh bằng kinh tế của Tổng thống Erdogan được cho là có sức nặng hơn nhiều so với biện pháp quân sự và không loại trừ khả năng Nga sẽ phải xem xét lại hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib trong vài ngày tới.

Trong tuần qua tình hình chiến sự tại Syria đã đột ngột nóng trở lại khi quân đội chính phủ Syria (SAA) được yểm trợ hỏa lực tích cực từ không quân Nga đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Idlib. Trước sức mạnh áp đảo của liên minh Nga - Syria, phiến quân cố thủ tại tỉnh Idlib đã tan rã nhanh chóng, điều này khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy rất tức giận và tuyên bố sẽ can thiệp. Từ lâu Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ và cung cấp vũ khí cho các nhóm ly khai, với tham vọng biến khu vực miền Bắc Syria thành vùng đệm an ninh của mình. Chính vì vậy trước nguy cơ đồng minh bị đánh tan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyiv Erdogan đã đưa ra phản ứng theo đánh giá là vô cùng quyết liệt và cứng rắn. Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng ngàn binh sĩ, hơn 100 xe tăng cùng nhiều xe bọc thép và pháo binh tràn vào tỉnh Idlib của Syria để yểm trợ phiến quân thân hữu. Dưới sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các tay súng nổi dậy đã có thể tổ chức các cuộc phản công và đẩy lui quân đội chính phủ Syria tại một vài vị trí bị chiếm đóng. Nhưng có vẻ như sự hỗ trợ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là chưa đủ để giúp phiến quân lật ngược tình thế trên chiến trường mà chỉ khiến cho lực lượng này kéo dài thời gian kháng cự mà thôi. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ là phải cắt đứt việc yểm trợ hỏa lực của không quân Nga cho binh sĩ SAA, chính vì vậy mà Tổng thống Erdogan đã tung ra ngón đòn tiếp theo. Ban đầu ông Erdogan gửi "tối hậu thư" tới quân đội Nga và Syria, yêu cầu ngừng các cuộc tấn công và rút quân về phía sau các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn để ngỏ khả năng điều động tổ hợp phòng không tầm xa S-400 mà Nga vừa bàn giao cho họ tới biên giới để khóa chặt vùng trời Idlib. Nhưng có vẻ như Nga tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đối đầu quân sự trực tiếp với mình nên đã phớt lờ cảnh báo trên, khiến ông Erdogan phải tung ra chiêu thức đầy lợi hại tiếp theo đó là đánh bằng kinh tế. Theo đánh giá, hệ thống S-400 được Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng tín dụng đã trở thành yếu tố để Tổng thống Erdogan có thể mặc cả với Moskva. Nếu phía Nga cam kết chắc chắn sẽ giải phóng tỉnh Idlib và không ngừng hoạt động yểm trợ hỏa lực cho SAA, Ankara có thể từ chối trả tiền đối với tổ hợp S-400 mà mình đã nhận. Đây là ý kiến của các nhà phân tích sau khi đánh giá các khả năng có thể xảy ra, phương án trên được xem như khả thi nhất khi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy Nga vào thế khó. Theo giới phân tích tình hình khu vực, Moskva sẽ không dám phản ứng mạnh với Thổ Nhĩ Kỳ vì còn phụ thuộc dự án đường ống dẫn khí đốt Turk Stream mà họ đã đổ vào tới hàng tỷ USD. Đòn đánh bằng kinh tế của Tổng thống Erdogan được cho là có sức nặng hơn nhiều so với biện pháp quân sự và không loại trừ khả năng Nga sẽ phải xem xét lại hoạt động quân sự tại tỉnh Idlib trong vài ngày tới.