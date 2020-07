Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đang tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của Hải quân Mỹ trên Biển Đông kể từ năm 2014. Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeyes dẫn đầu đội hình tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet bay phía trên 2 tàu hộ tống cho tàu sân bay. Giới quan sát cho rằng việc thị uy sức mạnh tại Biển Đông cho thấy sự trở lại của Mỹ tại khu vực "nóng" này. Trước đó, hải quân Mỹ đã phải cắt giảm sự hiện diện tại Biển Đông vì đại dịch Covid-19. Có thời điểm có tới 4 siêu tàu sân bay Mỹ phải nằm bờ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này khiến năng lực tác chiến của hải quân Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc cùng lúc điều 2 siêu tàu sân bay cùng đội hình hộ tống hùng hậu tới Biển Đông là động thái hiếm gặp, tuy nhiên điều này cho thấy thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi tới Trung Quốc. Trung Quốc luôn cố tìm mọi cách thâu tóm trọn Biển Đông, tuy nhiên Mỹ và cộng đồng quốc tế đều phản đối kịch liệt. Cả về tiến trình lịch sử lẫn hoàn cảnh hiện tại đều cho thấy Biển Đông là vùng biển quốc tế, nơi các tàu thuyền có thể tự do thông thương. Biển Đông là tuyến hàng hải nhộn nhịp thứ hai thế giới. Mỹ là quốc gia tích cực nhất trong việc tuần tra giám sát để bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông. Ngoài việc điều máy bay ném bom, máy bay trinh sát, máy bay săn ngầm tuần thám thì Mỹ luôn có các đội tàu chiến tuần tra liên tục trên vùng biển này. Hình ảnh biên đội các tàu sân bay của Mỹ dàn đội hình trong tập trận trên Biển Đông. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG-89) hộ tống phía sau tàu sân bay Reagan. Tàu khu trục này từng nhiều lần làm nhiệm vụ tuần hành tự do hàng hải qua eo biển Đài Loan. Được biết cuộc tập trận lần này quy tụ tới 2 tàu sân bay, 4 tàu hộ tống mặt nước, 2 tàu ngầm hạt nhân, gần 200 máy bay cùng với khoảng 12.000 binh sĩ của Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ không tiết lộ vị trí cụ thể của cuộc tập trận, mà chỉ nói nó diễn ra trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

