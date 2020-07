"Khoảng 9h30 sáng 2-7 (11h giờ Hà Nội), quân đội Pakistan bắt đầu vi phạm lệnh ngừng bắn và nã vũ khí hạng nhẹ qua Đường Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kirni và Shahpur, huyện Poonch. Lục quân Ấn Độ đang đáp trả", một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ nói và cho biết trận đấu súng vẫn diễn ra vào thời điểm thông báo. Một số quan chức quân sự Ấn Độ cho biết lính Pakistan sử dụng cối hạng nặng và nhiều vũ khí khác tấn công vào vị trí của binh sĩ nước này, song chưa gây ra thương vong. Trận đấu súng diễn ra một ngày sau khi Pakistan triệu tập tham tán Ấn Độ Gaurav Ahluwalia vì một dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương hôm 29-30/6/2020. Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc các lực lượng Ấn Độ nã pháo, cối hạng nặng và vũ khí tự động vào dân thường dọc LoC và Ranh giới Có hiệu lực (WB). Tuy nhiên, phía Ấn Độ tuyên bố "một nhóm khủng bố" tìm cách xâm nhập khu vực Kashmir do nước này kiểm soát và bị phát hiện sau khi vượt LoC 400 m. Quân đội Ấn Độ tiêu diệt một kẻ xâm nhập và thu được đạn dược. Đợt điều quân này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng từ tháng 8/2019, sau khi New Delhi tước vị thế đặc biệt vùng tự trị hành chính của Jammu và Kashmir. Hồi tháng 5-2020, Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn 2.000 lần từ đầu năm, còn Pakistan tuyên bố Ấn Độ vi phạm 957 lần. Một số nguồn tin tình báo Ấn Độ cho biết Pakistan có thể điều hai sư đoàn với khoảng 20.000 quân tới Gilgit-Baltistan và Kashmir, giáp giới Ấn Độ. Giới quan sát nhận định Pakistan, một đồng minh thân cận của Trung Quốc ở Nam Á, có thể đang tìm cách tạo thế "gọng kìm" với Ấn Độ trong lúc căng thẳng leo thang ở biên giới Ấn - Trung. Biên giới Ấn Độ - Pakistan gồm ba đoạn LoC, WB và biên giới quốc tế. LoC được thiết lập trên cơ sở đường ngừng bắn theo Thỏa thuận Karachi ký năm 1949 giữa Ấn Độ và Pakistan, được Liên Hợp Quốc bảo trợ. LoC phân chia vùng Kashmir thành hai khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. WB nằm giữa tỉnh Punjab của Pakistan, gần thành phố Sialkot, và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đoạn còn lại là biên giới quốc tế được thế giới công nhận sau khi Anh chia Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh thành Pakistan tự trị (nay là Pakistan và Bangladesh) và Ấn Độ năm 1947. Tranh chấp lãnh thổ cùng hoạt động của các nhóm vũ trang xuyên biên giới tại khu vực Kashmir đã gây ra 4 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1947, 1965, 1971 và 1999, đồng thời khiến hai nước nhiều lần đụng độ quy mô nhỏ. Cuộc chiến lớn nhất giữa hai nước diễn ra tháng 12/1971, khi gần 1,2 triệu quân Ấn Độ đối đầu với 350.000 lính Pakistan. Sau 13 ngày giao tranh, các chỉ huy Pakistan tại Đông Pakistan, nay là Bangladesh, cùng hơn 90.000 binh sĩ dưới quyền đầu hàng lực lượng Ấn Độ.

"Khoảng 9h30 sáng 2-7 (11h giờ Hà Nội), quân đội Pakistan bắt đầu vi phạm lệnh ngừng bắn và nã vũ khí hạng nhẹ qua Đường Kiểm soát (LoC) tại khu vực Kirni và Shahpur, huyện Poonch. Lục quân Ấn Độ đang đáp trả", một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ nói và cho biết trận đấu súng vẫn diễn ra vào thời điểm thông báo. Một số quan chức quân sự Ấn Độ cho biết lính Pakistan sử dụng cối hạng nặng và nhiều vũ khí khác tấn công vào vị trí của binh sĩ nước này, song chưa gây ra thương vong. Trận đấu súng diễn ra một ngày sau khi Pakistan triệu tập tham tán Ấn Độ Gaurav Ahluwalia vì một dân thường thiệt mạng và 5 người khác bị thương hôm 29-30/6/2020. Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc các lực lượng Ấn Độ nã pháo, cối hạng nặng và vũ khí tự động vào dân thường dọc LoC và Ranh giới Có hiệu lực (WB). Tuy nhiên, phía Ấn Độ tuyên bố "một nhóm khủng bố" tìm cách xâm nhập khu vực Kashmir do nước này kiểm soát và bị phát hiện sau khi vượt LoC 400 m. Quân đội Ấn Độ tiêu diệt một kẻ xâm nhập và thu được đạn dược. Đợt điều quân này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng từ tháng 8/2019, sau khi New Delhi tước vị thế đặc biệt vùng tự trị hành chính của Jammu và Kashmir. Hồi tháng 5-2020, Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn 2.000 lần từ đầu năm, còn Pakistan tuyên bố Ấn Độ vi phạm 957 lần. Một số nguồn tin tình báo Ấn Độ cho biết Pakistan có thể điều hai sư đoàn với khoảng 20.000 quân tới Gilgit-Baltistan và Kashmir, giáp giới Ấn Độ. Giới quan sát nhận định Pakistan, một đồng minh thân cận của Trung Quốc ở Nam Á, có thể đang tìm cách tạo thế "gọng kìm" với Ấn Độ trong lúc căng thẳng leo thang ở biên giới Ấn - Trung. Biên giới Ấn Độ - Pakistan gồm ba đoạn LoC, WB và biên giới quốc tế. LoC được thiết lập trên cơ sở đường ngừng bắn theo Thỏa thuận Karachi ký năm 1949 giữa Ấn Độ và Pakistan, được Liên Hợp Quốc bảo trợ. LoC phân chia vùng Kashmir thành hai khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. WB nằm giữa tỉnh Punjab của Pakistan, gần thành phố Sialkot, và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đoạn còn lại là biên giới quốc tế được thế giới công nhận sau khi Anh chia Đế quốc Ấn Độ thuộc Anh thành Pakistan tự trị (nay là Pakistan và Bangladesh) và Ấn Độ năm 1947. Tranh chấp lãnh thổ cùng hoạt động của các nhóm vũ trang xuyên biên giới tại khu vực Kashmir đã gây ra 4 cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1947, 1965, 1971 và 1999, đồng thời khiến hai nước nhiều lần đụng độ quy mô nhỏ. Cuộc chiến lớn nhất giữa hai nước diễn ra tháng 12/1971, khi gần 1,2 triệu quân Ấn Độ đối đầu với 350.000 lính Pakistan. Sau 13 ngày giao tranh, các chỉ huy Pakistan tại Đông Pakistan, nay là Bangladesh, cùng hơn 90.000 binh sĩ dưới quyền đầu hàng lực lượng Ấn Độ.