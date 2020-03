Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ quyết định trang bị 50.814 khẩu súng trường M27 (một biến thể của HK-416)- sản phẩm của hãng chế tạo Đức Heckler & Koch. Tốc độ bắn nhanh, khả năng cơ động cao, súng trường tự động M27 được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí cá nhân đáng tin cậy của lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiến trường. Với thiết kế hiện đại, súng có thể gắn được nhiều loại phụ kiến chiến đấu Việc M-27 ra đời đã đáp ứng được mọi yêu cầu của quân đội Mỹ về một loại súng có tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, sức công phá mạnh và quan trọng nhất là không hay kẹt đạn. Việc bị kẹt đạn khi chiến đấu đã trở thành nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ kể từ súng trường M16 và sau này là khẩu M4. M27 chính là biến thể dòng súng trường tấn công HK416 của hãng chế tạo Heckler & Koch đến từ Đức. Trong khi đó HK416 là phiên bản thiết kế dựa trên AR-15, tiền thân của M16 Mỹ. Một xạ thủ ngắm bắn với khẩu M27 Do được phát triển dựa trên AR-15 nên súng M27 Đức có ngoại hình khá giống M4 và M16 của Mỹ. Sự khác biệt chính của M27 so với M4 của Mỹ là cơ cấu trích khí. M27 sử dụng cơ cấu trích khí kiểu piston ngắn, tương tự như trên súng trường G36 của Đức. Cận cảnh khe hất vỏ đạn trên súng trường M27. Cơ cấu module hóa của M27 cũng giúp việc thay thế, nâng cấp và sửa chữa súng dễ dàng hơn. Được biết, trước khi chọn khẩu M27, Mỹ đã cân nhắc chọn súng FN SCAR do Bỉ sản xuất để thay thế cho súng M4 Carbine hiện nay. Tuy nhiên giá thành FN SCAR quá cao khiến việc trang bị đại trà trở thành gánh nặng ngân sách quốc phòng. Vì vậy Mỹ quyết định chỉ trang bị loại súng của Bỉ cho các lực lượng đặc nhiệm của mình. Còn M27 sẽ thay thế vai trò của M4 và các phiên bản M16 trong thủy quân lục chiến Mỹ, lực lượng đại trà hơn. M27 có trọng lượng 3,6kg, chiều dài 940mm, nòng dài 420mm. Súng sử dụng cỡ đạn 5,56 x 45mm, hộp tiếp đạn của M16 và M4 có thể sử dụng được trên M27. Tốc độ bắn khoảng 900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 900m/s, tầm bắn hiệu quả 700m. Với những tính năng thể hiện xuất sắc trong thực chiến, M27 chính là khẩu súng đối trọng với AK12 và trở thành nỗi ác mộng cho các loại áo giáp của quân đội Nga.

