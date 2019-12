Trang NZIV của Israel hôm 24-12 đã đăng tải một tấm ảnh vệ tinh ghi lại kết quả cuộc không kích được các máy bay chiến đấu nước này thực hiện vào ngày 23-12 trên lãnh thổ Syria. Được biết đây chính là sân bay T4, Ngoài chiến đấu cơ chủ chốt của Nga, nơi đây còn có sự góp mặt của các đơn vị không quân Syria và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng đồng minh Hezbollah của họ. Hình ảnh được phía Israel công bố có thể thấy phía Nga hiện có tới 4 chiếc Su-25 đang đậu, bên cạnh đó còn có 10 trực thăng các loại. Việc không quân Israel lần đầu tiên tấn công trực diện vào sân bay - nơi đa phần là các chiến đấu cơ và trực thăng của Nga đang triển khai - được coi là bước đi đầy nguy hiểm. Bởi một chút sơ sẩy cũng có thể phải lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nếu các máy bay Nga bị tổn thương bởi đòn tấn công từ Israel, chắc chắn Nga sẽ nổi giận và các hệ thống phòng không nước này đặt tại Syria sẽ ngay lập tức khai hỏa, lúc đó đường về của chiến đấu cơ Israel sẽ mong manh hơn bao giờ hết. Tuy vậy tại sao Israel vẫn chọn tấn công vào mục tiêu đầy nguy hiểm và tế nhị này? T-4 là sân bay hết sức quan trọng cho cả Nga và Syria, nơi đây thường phát đi các cuộc không kích nhằm vào phiến quân đối lập. Tuy vậy nơi đây cũng đang tồn tại hai lực lượng khác là vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng đồng minh Hezbollah của họ. Đây vốn là hai kẻ thù không đội trời chung của Israel. Tel Aviv từng lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công vào bất cứ nơi nào có sự hiện diện của hai lực lượng này trên đất Syria. Và điều này đã trở thành sự thật hôm 24-12 vừa qua. Trước đó Israel từng cho biết, các cuộc tấn công của họ vào Syria đều được thông báo cho Nga. Tuy nhiên các cuộc tấn công trước đây thường tránh rất xa các căn cứ quân đội Nga. Đây là lần đầu tiên phía Israel thực hiện một đòn tấn công trực diện vào căn cứ sân bay T-4, nơi đang có rất nhiều máy bay Nga. Rõ ràng phía Israel đã có những tính toán kỹ càng khi tung ra đợt tấn công này. Ngoài vũ khí có độ chính xác cực cao thì kỹ năng chiến đấu của phi công Israel cũng được khen ngợi, điều này làm Tel Aviv tự tin tấn công vào sân bay T-4, tiêu diệt mục tiêu Iran, Hezbollah và cả Syria nhưng lại không một máy bay Nga nào "bị trầy xước". Có thể nói, không quân Israel là một trong những lực lượng tác chiến đường không mạnh nhất thế giới. Được trang bị hiện đại, với lối đánh táo bạo cùng những phi công tài giỏi, họ khiến ngay cả Nga, Mỹ cũng phải cảm phục, trong khi Iran và Syria luôn thấp thỏm lo sợ. Không quân Israel vang danh với nhiều chiến công danh giá được ghi nhận kể từ khi được thành lập vào ngày 28-5-1948. Không quân Israel đã được tung vào tham chiến trong cuộc chiến 6 ngày (1967) chống lại liên quân Ả Rập, họ đã giành thắng lợi một cách thuyết phục khiến ngay cả Nga và Mỹ lúc đó cũng kiêng nể. Chỉ trong 6 ngày không quân Israel đã hủy diệt 452 máy bay của liên minh Ả Rập. Sức mạnh của không quân Israel còn nằm ở năng lực chiến đấu của phi công. Họ được đánh giá nằm trong nhóm đầu thế giới cùng với phi công Nga và Mỹ. Chiến lược nhập khẩu máy bay từ nước ngoài kết hợp phát triển trong nước và nâng cấp, trang bị vũ khí theo yêu cầu sử dụng riêng là cách để Không quân Israel độc bá Trung Đông. Hiện Israel có tổng cộng 684 máy bay các loại, tổ chức thành 5 không đoàn, 6 căn cứ không quân biên chế hàng chục liên đội hàng không. Đáng chú ý, Israel là nước thứ 2 sau Mỹ biên chế tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, F-35I. Hiện họ đã có 4 chiếc đang phục vụ trong biên chế. Israel cũng là nước đầu tiên đưa tiêm kích F-35I vào thực chiến. Nhiều nguồn tin khẳng định F-35I đã vượt qua lưới lửa phòng không của Nga, kể cả S-400 để tiến đánh quân đội Syria. Hiện Israel đã đặt hàng tổng cộng 50 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 tối tân này để duy trì sức mạnh quân sự hàng đầu trong khu vực. Bên cạnh F-35, không quân Israel còn duy trì hàng trăm chiếc tiêm kích F-16I, phiên bản F-16E/F Block 52 của Mỹ. Phiên bản này được coi có sức chiến đấu ngang ngửa với Su-30SM của Nga. Israel cũng là quốc gia có phiên bản F-15 mạnh nhất thế giới, những chiếc F-15I được phát triển trên cơ sở F-15E Strike Eagle của Mỹ nhưng trang bị thiết bị điện tử của Israel, khiến nó mạnh hơn cả phiên bản gốc. F-15I của Israel được coi là đối thủ ngang tài ngang sức với Su-35 của Nga. Lực lượng không quân trực thăng của Israel có trong trang bị khoảng 130 máy bay các loại do Mỹ và Pháp sản xuất. Trong đó, đóng vai trò chủ lực là các trực thăng đa năng S-70A Yanshuf. Họ cũng có những trực thăng tấn công tốt nhất thế giới bao gồm 45 chiếc AH-64 Apache. Lực lượng trực thăng tấn công mạnh hơn bất cứ không quân nước nào trong khu vực. Không quân vận tải đang biên chế khoảng 70 chiếc máy bay hầu hết do Mỹ cung cấp. Các máy bay này ngoài vai trò không vận, còn có các phiên bản làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không, chữa cháy rừng, tác chiến điện tử, tuần tra hải quân. Nòng cốt lực lượng vận tải chủ yếu là 18 chiếc máy bay hạng trung C-130E/H và C-130J-30. Không quân Israel chỉ có trong tay 7-9 máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-707 Saknai. Lực lượng máy bay cảnh báo sớm chỉ có 2 chiếc Eitam CAEW do Israel phát triển sử dụng khung gầm máy bay thương mại Gulfstream G550. Với những vũ khí tối tân, lực lượng hậu cần mạnh mẽ, nhân lực tài năng, không quân Israel đủ sức đối đầu với bất cứ đối thủ nào.

