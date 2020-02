Cụ thể, 2 chiếc MQ-4C Triton đã được điều tới căn cứ không quân Anderson ngày 26-1 nhằm mở rộng khả năng trinh sát và giám sát của quân đội Mỹ trong khu vực. Chiến lược "xoay trục châu Á" được vạch ra từ thời Tổng thống Obama tiếp tục được ông Trump thực hiện triệt để. Rất nhiều khí tài hiện đại đã được Mỹ tập hợp tới đảo Guam để thám thính mọi động tĩnh trỗi dậy của Bắc Kinh. Việc điều những chiếc UAV MQ-4C Triton trị giá tới 180 triệu USD tới Guam tiếp tục thể hiện chiến lược của Mỹ. Máy bay trinh sát không người lái MQ-4C Triton được phát triển trong khuôn khổ chương trình Giám sát biển khu vực rộng BAMS (Broad Area Maritime Surveillance), do hải quân Hoa Kỳ ký với Công ty Northrop Grumman (Mỹ) nghiên cứu, chế tạo, với trị giá hợp đồng lên đến hơn 1,2 tỉ USD. MQ-4C Triton là thế hệ máy bay không người lái (UAV) tầm siêu cao, thời gian bay dài, đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ cho lực lượng do thám và tuần tra trên biển của Hải quân Mỹ. Theo Northrop Grumman, MQ-4C Triton được thiết kế dựa trên biến thể của máy bay Global Hawk RQ-4B dùng cho hải quân. Ưu điểm nổi bật của MQ-4C Triton là được trang bị các khí tài trinh sát hiện đại nhất; trong đó có radar mạng pha chủ động AN/ZPY-3. Bên cạnh đó, MQ-4C Triton được trang bị module cảm biến chủ động đa chức năng (Multi-Function Active Sensor - MFAS) có khả năng quét 360 độ đối với các khu vực phía dưới, cho phép phát hiện mọi thứ trên mặt biển trong phạm vi phát hiện của nó. Ngoài MFAS, MQ-4C cũng được trang bị radar phòng thủ giúp nó cảm nhận và tránh vật thể, một thành phần rất quan trọng bảo đảm một UAV hoạt động trong không gian cùng với các máy bay có người lái. MQ-4C Triton cũng được tích hợp hệ thống nhận dạng mục tiêu tự động, giúp nó phân loại được các loại tàu chiến khác nhau. Đây là đặc điểm quan trọng giúp MQ-4C Trition trở thành trụ cột về khả năng do thám trên biển của họ từ 2015, theo Hải quân Mỹ. Với khả năng tuyệt vời này, việc giám sát và theo dõi các tàu nổi trên biển sẽ trở nên dễ dàng hơn. Máy bay được trang bị động cơ turbine cánh quạt Rolls-Royce AE3007H, có thể hoạt động ở độ cao tối đa là 18.000 m. Tầm hoạt động không tiếp nhiên liệu tối đa là 9.950 hải lí, trong 30 giờ. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 14.628 kg, trong khi tốc độ tối đa của máy bay là 357 dặm/h. Do có tầm bay cao và thời gian hoạt động kéo dài, UAV này có thể thu thập thông tin, trinh sát trong khu vực biển rộng 2,7 triệu dặm. Đồng thời nó cũng có thể hỗ trợ cho các máy bay P-8A Poseidon và các phương tiện quan sát khác để chuyển tiếp thông tin tình báo trực tiếp đến các chỉ huy hải quân làm nhiệm vụ ở những khu vực xa xôi. Theo tin từ hải quân Mỹ, lực lượng này dự định đưa vào trang bị tổng cộng 68 MQ-4C Triton để sử dụng cùng với 117 máy bay tuần biển P-8A Poseidon. Dự kiến, bộ đôi này sẽ cho phép hải quân Mỹ thay thế đội máy bay tuần biển lạc hậu gồm 225 chiếc P-3C Orion và nâng cao khả năng tác chiến biển xa lên gấp nhiều lần.

