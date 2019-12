Nga-Lào đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Laros-2019 tại sân tập Ban Peng (Lào) từ ngày 10-19/12. Tại cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 500 binh sĩ từ Nga và Lào cùng với khoảng 30 thiết bị quân sự do Lào cung cấp. Nhiều bài tập quân sự đã diễn ra liên tục trong vòng 9 ngày góp phần mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước, bao gồm cả việc chống khủng bố quốc tế. Các nhân viên quân sự đặc biệt quan tâm đến sự kiện này, vì trong nhiều thập kỷ qua, trên lãnh thổ của đất nước, quân đội Nhân dân Lào (NAL) đã không có cuộc tập trận nào. Tại cuộc tập trận này, quân đội Lào triển khai các xe tăng T-72B1MS và xe bọc thép BRDM-2MS. Biến thể T-72B1MS "Đại Bàng Trắng" của quân đội Lào có tính năng chiến đấu không thua kém quá nhiều so với xe tăng T-90S. Việc đưa vào trang bị xe tăng T-72B1MS "đại vàng trắng" của Lào được coi là bước đi dánh dấu sự phát triển vượt bậc của lục quân nước này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Chansamone Channhalat đã tới Nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp số 61 ở St. Petersburg, Nga để quan sát việc nâng cấp xe tăng T-72B lên chuẩn "đại bàng trắng" mà nước này đã đặt mua. T-72B1MS "đại bàng trắng" là phiên bản nâng cấp từ những chiếc T-72B lưu kho của Nga được sản xuất từ thời Liên Xô. Gói nâng cấp sẽ tập trung nâng cao sức mạnh hỏa lực, giúp xe tăng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại đi kèm với đó mà một mức giá hợp lý cho các khách hàng có nguồn ngân sách quốc phòng eo hẹp. Về cơ bản thì xe tăng "đại bàng trắng" có hệ thống phòng vệ chỉ kém T-90S khi không được lắp giáp phản ứng nổ Kontakt 5 đời mới mà vẫn phải dùng Kontakt 1 cũng như không được trang bị hệ thống phòng vệ mềm Shtora-1, tuy nhiên về hỏa lực nó lại được đánh giá nhỉnh hơn. Xe được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và trưởng xe Sosna-U do công ty Peleng của Belarus sản xuất, khách hàng có thể tùy chọn thêm một vài thiết bị điện tử có nguồn gốc phương Tây. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt máy tính đường đạn và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa đi kèm camera hành trình. Hệ thống điện tử và kiểm soát hỏa lực của nó trội hơn đáng kể khi đặt cạnh T-90S. Động cơ có tùy chọn cho T-72B1MS "đại bàng trắng" là V-84MS công suất tối đa 840 mã lực thế hệ cũ hoặc V-92 đời mới hơn công suất lên tới 950 mã lực, hoặc thậm chí là loại V-92S2F công suất cực đại 1.130 mã lực. Theo nhiều chuyên gia quân sự đánh giá việc đưa các xe tăng T-72B1MS "Đại bàng trắng" vào trang bị là một sự lựa chọn phù hợp không những cho việc cải thiện hiệu suất chiến đấu của quân đội nước này mà còn góp phần vào việc cải thiện mối quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước Lào và Nga. Lính xe tăng Lào cũng đã từng có cơ hội sử dụng xe tăng T-72B3 tại Tank Biathlon 2017 vừa rồi, nên việc tiếp nhận và làm quen xe tăng mới này sẽ không mấy khó khăn. Việc Lào quyết định chọn T-72B1MS "Đại bàng trắng" thay vì T-72B3 là nhằm để tiết kiệm chi phí. Vị trí trưởng xe trên T-72B1MS ngay cạnh pháo chính nòng trơn 125mm 2A46M và được bao phủ bên ngoài bởi lớp giáp phản ứng nổ Kontakt 1 cho khả năng bảo vệ khá tốt. Theo nhiều nguồn tin hiện tại, lô xe tăng T-72B1MS "đại bàng trắng" đầu tiên được Nga chuyển giap cho Lào gồm 5 chiếc, sau đó những lô kế tiếp đã được chuyển giao. Tuy vậy cho tới nay số lượng cụ thể xe tăng T-72B1MS mà Lào đặt mua vẫn chưa được tiết lộ. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, do đây đều là các khung thân hầu như chưa được sử dụng và lại tích hợp khí tài điện tử thế hệ mới mà T-72B1MS "Đại bàng trắng" của Lào đủ sức đối đầu với mọi chiến xa tối tân nhất vào thời điểm hiện tại.

