Những chiến đấu cơ hạng nặng F-15E của không quân Mỹ vừa bay quần đảo trên bầu trời Syria để "gửi thông điệp" tới quân đội Syria sau khi có cuộc đụng độ liên quan tới lính Mỹ. Theo Sputnik, thông tin từ một phóng viên quân sự cho biết, Mỹ đã tiến hành “không kích” nhằm vào các tiền đồn của quân đội Syria ở Qamishli. Phóng viên quân sự này đã đăng tải trên trang Twitter video chiếc F-15E của Không quân Mỹ bay quần đảo liên tục trong khu vực. Phóng viên này cho biết, chiếc máy bay đã ném bom cảnh báo quân đội Syria. Thông tin về tiêm kích F-15 của Mỹ bay trên bầu trời Qamishli xuất hiện trong bối cảnh sáng sớm 12-2 đã xảy ra xung đột giữa người dân địa phương và lính Mỹ ở làng Khirbet Ammo, gần thị trấn biên giới Qamishli, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và 1 dân thường bị thương. Lính Mỹ được cho là đã khai hỏa sau khi nhóm người dân địa phương chặn đường đoàn xe của Mỹ đi vào khu vực do chính quyền Syria kiểm soát. Theo Trung tâm của Nga về hòa giải Syria, các quân nhân Nga đã ngăn chặn tình hình leo thang và đảm bảo đoàn xe quân sự của Mỹ rời khỏi khu vực, hướng tới căn cứ Mỹ ở tỉnh Haseke. Hiện chưa có bình luận gì từ liên minh do Mỹ dẫn đầu liên quan đến đoạn video này. Theo người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Syria, việc nổ súng vào người dân ở Khirbet Ammo là để “tự vệ” và lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu đang điều tra sự việc. Việc điều những chiếc F-15E giúp Mỹ có thể phá hủy các mục tiêu mặt đất trong trường hợp quân đội Syria can thiệp và tấn công vào quân Mỹ. Khả năng đối không của F-15E được thừa hưởng từ chiến đấu cơ F-15. Vì thế nó được đánh giá nhỉnh hơn tiêm kích hạm F/A-18. F-15E thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1986, và được bàn giao cho quân đội vào năm 1988. F-15E sở hữu hệ thống radar mảng pha chủ động còn trạm định vị quang học giúp nó có thể "đi săn" khi hệ thống radar đã tắt. Bên cạnh đó, F-15E được trang bị cả trạm gây nhiễu điện tử với chất lượng hơn hẳn so với các thiết bị đời trước. Tải trọng của F-15E rất đáng gờm khi lên tới 11 tấn trong khi các chiến đấu cơ Su-35 của Nga chỉ có khả năng mang theo 8 tấn. F-15E cũng có tốc độ cao hơn máy bay Nga khi có thể cơ động với tốc độ Mach 2,5 trong khi Su-35 của Nga chỉ dừng lại ở tốc độ Mach 2,2. Hiện các máy bay F-15E đang có mặt trong những căn cứ quân sự của Mỹ tại nước ngoài xung quanh Syria. Khi cần thiết, chúng có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm thẳng vào Syria.

