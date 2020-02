Vừa qua truyền thông khu vực Trung Đông dẫn một số nguồn tin độc lập đã đưa ra báo cáo về cái chết của 4 lính đặc nhiệm trực thuộc trung tâm hoạt động đặc biệt của cơ quan an ninh liên bang Nga - FSB tại khu vực miền Bắc Syria. Cụ thể theo một trong những nguồn tin, đoàn xe của quân đội Nga và Syria đã lọt vào ổ phục kích và bị ngắm bắn bởi hỏa lực mạnh của các tay súng phiến quân nổi dậy, gây ra thương vong khá nghiêm trọng. Bên cạnh 4 lính đặc nhiệm của cơ quan an ninh liên bang Nga - FSB thì còn có thêm hàng chục lính SAA cũng bị thương vong, trong khi các phương tiện đều bị phá hủy. "Trong 12 giờ qua, tại khu vực phía Tây Aleppo theo hướng Al-Zahraa, 4 nhân viên cơ quan an ninh liên bang Nga đã thiệt mạng và 65 binh sĩ của quân đội chính phủ Syria đã chết và bị thương sau một vụ tập kích". "Bên cạnh đó thì số phương tiện và vũ khí bao gồm 1 xe tăng, 1 bệ phóng tên lửa và 5 xe bán tải cũng đã bị phá hủy", tài khoản Last Defender cho biết trên trang Twitter của mình. Mặc dù không có tuyên bố chính thức từ đại diện Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Nội vụ liên bang Nga, nhưng thông tin về cái chết của 4 sĩ quan FSB tại Syria ngày càng có thêm nhiều thông tin cũng như bằng chứng xác thực. Thông tin về cái chết của 4 quân nhân Nga còn được xác nhận bởi kênh đặc biệt của cộng đồng Telegram, trong đó có nhiều lính đặc nhiệm Nga tham gia, họ đã cho biết cụ thể như sau: "Tại miền Bắc Syria, do bị pháo kích, 4 quân nhân thuộc trung tâm hoạt động đặc biệt của FSB đã thiệt mạng". Thông tin tương tự cũng được xác nhận bởi các phương tiện truyền thông sở tại. Một trong các nạn nhân đã được xác định là Đại úy Dmitry Vasilievich Minov, thông tin về sự hy sinh của binh sĩ này được ghi nhận ngày 1 tháng 2 năm 2020. Danh tính của các nạn nhân khác vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Cần lưu ý rằng có báo cáo những tay súng nổi dậy đã bắn vào binh sĩ Nga bằng súng cối và pháo, tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin liên quan đến chủng loại vũ khí đã được sử dụng. Đồng thời sau đó, khu vực nơi cuộc tấn công được thực hiện đã bị không quân Nga bắn phá dữ dội, gián tiếp xác nhận dữ liệu trình bày về cái chết của quân nhân Nga ở đây. Trước sự thật rằng các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau vụ tấn công, các nhà phân tích không loại trừ rằng cái chết của 4 lính đặc nhiệm FSB có thể dẫn đến một sự phức tạp rất nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Moskva và Ankara. Cần lưu ý rằng gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tối hậu thư cho Nga, yêu cầu Moskva ngừng ngay việc hỗ trợ quân đội chính phủ Syria mở lại chiến dịch tấn công Idlib. Nhưng với diễn biến mới, Nga và Syria có thêm lý do để khẳng định rằng phía gây ra căng thẳng dẫn tới phá vỡ lệnh ngừng băn là phiến quân đối lập chứ không phải mình.

