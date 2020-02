Hiện nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được Nga bàn giao đầy đủ tổ hợp phòng không tầm xa S-400 Triumf đầu tiên cùng với 120 đạn tên lửa đánh chặn kèm theo. Các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng được báo cáo đã hoàn thành khóa huấn luyện và đủ khả năng đưa tổ hợp S-400 nói trên bước vào tình trạng trực chiến đầy đủ. Thực tế cũng cho thấy năng lực khai thác S-400 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thiện, khi trong các cuộc diễn tập vũ khí này đã nhận biết được cả tiêm kích tàng hình F-35 từ cự ly xa. Vấn đề được quan tâm hiện nay đó là liệu Thổ Nhĩ Kỳ có đưa S-400 vào thực chiến ngay lập tức và đối tượng ngắm bắn của chúng là máy bay chiến đấu của Nga và Syria hay không? Tuy nhiên bất chấp việc không quân Nga và Syria có thể can thiệp nếu chiến dịch tấn công quy mô lớn diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa cho thấy ý định sẽ điều S-400 ra tiền tuyến. Lý do giải thích vấn đề này có thể là bởi hệ thống S-400 đã bị khóa mã để không thể bắn vào máy bay Nga, hoặc đơn giản hơn đó là giữa hai nước có thỏa thuận ngầm, theo đó Ankara sẽ không đưa S-400 vào khu vực chiến sự. Có lẽ vì lý do trên mà theo hãng thông tấn Bloomberg, trái ngược với việc Thổ Nhĩ Kỳ tự gọi mình là đồng minh chiến lược quan trọng của Nga, thông tin mới nhất cho biết họ đã có động thái sẵn sàng cho tình huống đối đầu. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và yêu cầu Washington trợ giúp các hệ thống phòng không Patriot cho Ankara để đánh bại máy bay chiến đấu của Nga ở Syria. Những tổ hợp Patriot này có thể nằm cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài km, sẽ giúp bảo vệ an toàn cho lực lượng không quân nước này cũng như uy hiếp trực tiếp tiêm kích của Syria và Nga. Được biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Mỹ trợ giúp họ 2 khẩu đội Patriot, nhưng dĩ nhiên vận hành tổ hợp vũ khí này vẫn là binh lính Mỹ và việc triển khai là có thời hạn. Cần lưu ý rằng trước đó liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tại tỉnh Idlib của Syria. Lý do mà NATO đưa ra là các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại nước ngoài chứ không phải trên đất mình, đây cũng không phải tình huống một thành viên trong khối bị nước ngoài tấn công nên chẳng thể kích hoạt điều 5. Tuy nhiên lời đề nghị mới nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lại là chuyện nội bộ giữa họ với Mỹ, không liên quan tới chính sách chung của khối quân sự NATO. Ngoài ra cần lưu ý rằng trước đó Mỹ cũng đã nhiều lần khẳng định ủng hộ hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ trong hành động quân sự của họ tại tỉnh Idlib của Syria. Chính vì vậy không thể loại trừ khả năng Washington sẽ đáp ứng yêu cầu của Ankara và triển khai tên lửa phòng không của mình tới vùng chiến sự. Với các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC 2 và PAC 3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể yên tâm tiến công mà không phải lo ngại đòn đánh có thể xảy ra từ chiến đấu cơ Nga và Syria.

