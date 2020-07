Chiến đấu cơ EF-2000 do Châu Âu phát triển đang trở thành đối thủ tiềm tàng cho dòng chiến đấu cơ Su-35 Nga. Mới đây nhất, không quân Indonesia đang có ý định bỏ qua đại diện đến từ Nga và lựa chọn loại chiến đấu cơ biệt danh "Cuồng phong Châu Âu" này. Có thể nói EF-2000 là một trong số ít chiến đấu cơ đang xếp tốp đầu của dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4. Đây cũng là dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 duy nhất trên thế giới có thể bay tốc độ siêu âm mà không cần đốt tăng lực lần hai. Việc đốt tăng lực lần hai thường khiến tuổi thọ động cơ xuống thấp và đặc biệt rất tốn nhiên liệu. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt chiến đấu cơ mới đốt tăng lực lần hai. Hiện nay trên thế giới chỉ có F-22 và EF-2000 mới có khả năng bay tốc độ siêu âm mà không cần đốt tăng lực lần hai. EF-2000 Typhoon là tiêm kích đa năng thế hệ 4 nổi tiếng do liên doanh Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức – Tây Ban Nha; BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) cùng hợp lực nghiên cứu phát triển. Đây cũng là chiếc máy bay chiến đấu hiện đại duy nhất được sản xuất trên 4 dây chuyền khác nhau. EF-2000 có chiều dài: 15,96m; Sải cánh: 10,95m; Cao: 5,28m. Trọng lượng rỗng: 11.000kg; Trọng lượng cất cánh tối đa: 23.500kg. 13 điểm treo trên cánh và bụng cho phép EF-2000 mang theo tổng cộng khoảng 8 tấn vũ khí. EF-2000 được trang bị 2 động cơ Eurojet EJ200 và có tốc độ tối đa 2.390km/h. Trần bay của EF-2000 lên tới 19.812m và tầm hoạt động 1.390km. Trong cận chiến, EF-2000 có thể sử dụng tên lửa đối không tầm ngắn IRIS-T, AIM-9, AIM-132 và tên lửa tầm trung - xa AIM-120 và MBDA Meteor. EF-2000 được trang bị các loại tên lửa không đối đất tầm ngắn AGM-65, tên lửa hành trình KEPD 350 tầm bắn 500km, tên lửa hành trình Storm Shadow và bom dẫn đường laser Paveway. EF-2000 sử dụng một hệ thống phòng thủ cực kỳ tinh vi tên là Praetorian. Praetorian có thể phát hiện và cảnh báo các mối đe dọa từ tên lửa không đối không và đất đối không, cung cấp đánh giá toàn diện và đáp ứng đồng thời nhiều mối đe dọa. Để chống lại những nguy cơ, máy bay được trang bị mồi bẫy nhiệt, kim loại nhiễu xạ, thiết bị tác chiến điện tử (ECM) và mồi bẫy radar kéo theo. Mặc dù EF-2000 là máy bay chiến đấu thế hệ 4 nhưng nó lại có một vài tính năng của tiêm kích thế hệ 5 như bay tuần tiễu siêu âm mà không phải đốt tăng lực cũng như tính năng “bán tàng hình”. Có được điều này là do EF-2000 được chế tạo từ vật liệu tổng hợp sợi các bon, nhôm lithi, titan. Ngoài ra kiểu thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi cung cấp khả năng linh hoạt cao, lực cản thấp và tăng lực nâng. Hiện nay, tiêm kích EF-2000 hoạt động chủ yếu trong các nước thuộc khối NATO như: Không quân Hoàng gia Anh, Không quân Đức, Không quân Italy và Không quân Tây Ban Nha. Với các tính năng đỉnh cao của cả 2 dòng chiến đấu cơ, có lẽ kết quả rõ ràng của một cuộc đối đầu tiềm tàng giữa "cuồng phong Châu Âu" EF-2000 và "chiến thần" SU-35 Nga chỉ có thể dựa trên thực tế mà thôi.

