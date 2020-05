Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 5-5 cho biết, cuộc không kích được tiến hành trong đêm 28-4 với sự tham gia của hai tiêm kích Typhoon và được sự hỗ trợ của một máy bay tiếp nhiên liệu trên không và một máy bay khác thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Sáu hang động đã bị tấn công sau khi nguồn tin tình báo xác nhận rằng một nhóm tay súng khủng bố IS đang ấn náu ở đó. "Sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh xem có dấu hiệu của dân thường hay không, chiến đấu cơ đã sử dụng bom dẫn đường có độ chính xác cao Paveway IV để tấn công tất cả 6 hang động này". "Hệ thống giám sát xác nhận tất cả vũ khí đã đánh trúng mục tiêu, loại bỏ nhiều phần tử khủng bố IS và làm suy yếu năng lực của chúng", thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Anh nêu. Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh rằng, các tiêm kích của Không quân Hoàng gia nước này tiến hành các chuyến bay vũ trang hằng ngày ở Iraq và đông Syria như một phần trong nỗ lực chống khủng bố IS của liên quân. Mỹ và Anh vẫn tiếp tục sử dụng không quân để không kích các mục tiêu của các nhóm khủng bố cực đoan tại lãnh thổ Iraq và Syria. "Các cuộc tấn công tiếp tục vì mối đe dọa khủng bố IS vẫn còn đó", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói. Nguồn tin này cho biết, nhờ việc sử dụng bom chính xác Paveway IV, đòn tấn công của tiêm kích Typhoon chính xác gần như tuyệt đối. Paveway là một trong số các loại bom khá phổ biến trong trang bị của Mỹ và phương Tây. Trải qua các giai đoạn phát triển, hiện loại bom này đã tiến lên phiên bản Paveway IV. Loại bom chỉ nặng 230 kg này có hệ thống dẫn đường kết hợp hiện đại giữa GPS và INS cho độ chính xác cực cao. Được ra mắt vào năm 2008, cho đến nay chúng đã có vô số lần thực chiến. Nổi tiếng hiệu quả nhất trong các cuộc chiến tại Iraq, Lybia và hiện nay là Syria. Cận cảnh hai trái bom Paveway IV được trang bị trên chiến đấu cơ. So với tên lửa hành trình được treo bên cạnh, chúng có kích thước nhỏ gọn hơn nhiều. Mỗi chiếc tiêm kích Typhoon khi cần thiết nếu treo bằng giá kép có thể mang tối đa tới 12 trái bom Pavaway IV. Bình thường tiêm kích Typhoon chỉ trang bị 6 quả bom loại này, số giá treo còn lại dành cho các loại tên lửa. Việc kết hợp giữa chiến đấu cơ Typhoon cùng bom thông minh Paveway IV đem đến cho không quân anh Anh khả năng tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất với hiệu suất cực cao.

