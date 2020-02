Một trong những loại vũ khí đang được triển khai tại Syria đó chính là pháo phản lực T-122. Đây thực chất là một biến thể của BM-21 Grad do Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu chế tạo và trang bị vào năm 1997. T-122 hưởng những điểm mạnh của BM-21 đồng thời có những nâng cấp để tăng hiệu suất chiến đấu. Kết cấu giàn phóng của T-122 gồm 2 container với tổng số 40 ống phóng rocket cỡ 122 mm, được điều khiển bằng thủy lực, bắn tên lửa do hãng MKEK và Roketsan sản xuất. T-122 còn có khả năng bắn được cả đạn của hệ thống BM-21. Tầm bắn tối đa lên tới 40km. T-122 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép cùng lúc tính toán được nhiều vị trí để cơ động khai hỏa liên tục. T-122 được cho là có tầm bắn chính xác hơn hẳn BM-21. Cơ chế bắn có thể bắn tên lửa từng quả một hoặc cả loạt 40 đạn trong vòng 80 giây. Bán kính công phá mục tiêu lên tới 250m, mọi khí tài trong bán kính này, kể cả xe tăng cũng sẽ bị thiêu rụi. Kíp chiến đấu của tổ hợp T-122 gồm 5 người, thời gian chuẩn bị phương tiện phóng để khai hỏa chỉ yêu cầu vài phút. Trong trường hợp khẩn cấp, xe phóng có thể được vận hành bởi một đội gồm 3 người. Việc tái nạp đạn cho hệ thống này cũng nhanh hơn rất nhiều so với BM-21. Một khẩu đội pháo phản lực phóng loạt T-122 bao gồm 6 xe phóng và 1 xe chỉ huy, chúng đều có thể phối hợp hiệp đồng hoặc hoạt động độc lập tùy theo yêu cầu thực tế chiến trường. Tuy là một vũ khí đáng sợ nhưng T-122 cũng đã chịu tổn thất nhất định tại chiến trường Syria, ước tính đã có khoảng 5 hệ thống bị hỏa lực từ phía Nga-Syria phá hủy.

