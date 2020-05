Truyền thông Nga cho rằng dựa vào sức mạnh vượt trội của mình, trong nhiều năm qua Mỹ gần như có thể tự do hành động, can dự vào nhiều "cuộc chơi" trên thế giới. Mặc dù mạnh như vậy nhưng không có nghĩa là Washington đủ khả năng khiêu khích bất kỳ quốc gia nào, và một đất nước cụ thể mà Mỹ không muốn đụng vào chính là Nga. Giới chuyên gia tin rằng có 3 lý do chính (cũng có thể xem là điểm mạnh nhất của Nga) dẫn tới việc Washington luôn phải tránh đối đầu Moskva trong lĩnh vực quân sự. Lý do thứ nhất, dựa trên thực tế trong việc tham gia các cuộc chiến tranh cục bộ trong thời gian gần đây, có thể nói rằng Nga có một khả năng cực kỳ mạnh mẽ để đáp ứng nhanh chóng bất cứ thách thức nào. Mặc dù Nga không có nhiều căn cứ quân sự trên khắp thế giới như Mỹ nhưng tốc độ phản ứng của nước này đối với xung đột vũ trang tỏ ra không hề thua kém. Đây thực sự là một vấn đề lớn mà Mỹ phải đặc biệt lưu tâm, thực tế cho thấy Moskva đã nhiều lần khiến lực lượng vũ trang của đối phương phải bất ngờ, ví dụ rõ nét nhất là hoạt động quân sự của họ tại Syria. Lý do thứ hai, niềm tự hào lớn nhất và cũng đồng thời là sức mạnh tuyệt đối của Mỹ thể hiện ở các nhóm tấn công tàu sân bay, cho phép họ tung sức mạnh tới bất cứ nơi nào trên khắp hành tinh. Nhưng ở chiều ngược lại, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, điều này sẽ khiến ưu thế về những hạm đội hải quân hùng hậu của Mỹ trở nên mất giá trị. Nga đang phát triển một số lượng lớn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm chiến lược và tên lửa siêu thanh, có thể nghiền nát tiềm lực quân sự của ngay cả những đối thủ mạnh nhất. Mặc dù người Mỹ đang hoài nghi về sự phát triển những vũ khí như vậy của Nga, nhưng giới chính trị tại Washington không thể không đề phòng tiềm lực khoa học kỹ thuật quân sự đáng gờm của Moskva. Lý do thứ ba, thông thường khi Mỹ bắt đầu gây sức ép quân sự thì trước đó họ sẽ tìm cách áp đặt lệnh cấm vận đối với các tài nguyên khác nhau lên quốc gia đó. Bước đi kể trên sẽ dẫn tới việc làm cho một đất nước bị tê liệt và không có khả năng phản kháng. Tuy nhiên kế hoạch này không có tác dụng đối với Nga vì Moskva có khả năng tự túc cao. Nga chính là quốc gia có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới, lượng tài nguyên của họ chiếm tỷ trọng lớn và rất đầy đủ, gần như không phải phụ thuộc vào bên ngoài. Không chỉ có vậy, đặc điểm tự nhiên của Nga còn giúp đất nước này độc lập cao trong việc đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm hay các loại hàng hóa thiết yếu. Cuối cùng, tiềm lực khoa học kỹ thuật hùng mạnh của Nga bảo đảm cho nước này luôn đủ khả năng bắt kịp hay thậm chí là vượt trên bất cứ đối thủ nào, khiến đối phương chẳng thể tự do tiến hành hoạt động quân sự chống lại họ.

