Vấn đề được mang ra thảo luận đầu tiên liên quan đến lý do tại sao tuyên bố thử nghiệm thiết bị quân sự mới nhất được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Công Thương chứ không phải bởi Bộ Quốc phòng Nga. Mọi thứ đều đơn giản, chiếc xe tăng vẫn chưa chính thức phục vụ quân đội Nga mặc dù hợp đồng đã được ký kết trước đó. Cỗ máy cần trải qua lần sửa đổi cuối cùng chủ yếu do ngành công nghiệp thực hiện và ông Manturov chịu trách nhiệm cho lĩnh vực này. Bây giờ vấn đề được quan tâm nhất là tại sao các bài kiểm tra lại cần được thực hiện vào thời điểm này ở chiến trường Syria, sau đây là những phản ánh và đánh giá. Trước tiên, Syria không chỉ là quốc gia mà Nga đang tích cực giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, mà còn là nơi thử nghiệm vũ khí mới nhất và hứa hẹn nhất. Thứ hai, nếu đã kiểm tra tính hiệu quả của tên lửa Kalibr, tiêm kích Su-57, trực thăng Mi-28NM, các hệ thống chiến tranh điện tử... sau đó kiểm tra T-14 Armata trong điều kiện khí hậu Syria sẽ cho Nga cái nhìn rõ nhất về tính năng vũ khí. Hơn nữa trong bài phát biểu của mình, ông Manturov tuyên bố về việc sẽ xuất khẩu T-14 Armata cho nước ngoài, vì vậy việc đưa xe tăng sang Syria để hiệu chỉnh và quảng bá tính năng là rất cần thiết. Thứ ba, lý do cho các thử nghiệm T-14 tại chiến trường liên quan đến sự kết hợp độc đáo giữa khả năng sử dụng xe bọc thép ở những khu vực chiến sự với khả năng hoạt động trong điều kiện khí hậu đặc biệt. Ở các tỉnh phía Tây Syria bao gồm Latakia hay Idlib đặc trưng bởi độ ẩm và độ mặn không khí cao của Biển Địa Trung Hải. Ở các tỉnh phía Nam, Đông và Đông Bắc lại có khí hậu với sa mạc với bụi cát, độ ẩm cực thấp và thay đổi đáng kể về nhiệt độ ngày- đêm. Mặc dù không chắc rằng T-14 Armata đã tới phía Đông Syria để thử nghiệm, nhưng quá trình kiểm tra tại những nơi có khí hậu khắc nghiệt như vậy sẽ giúp hiệu chỉnh các thiết bị điện tử của phương tiện tác chiến trên. Vì những lý do rõ ràng, việc thử nghiệm chiếc xe tăng mới nhất tại vùng Ural của Nga và ở Latakia của Syria sẽ cho ra những kết quả khác nhau, do đó không nên bỏ lỡ cơ hội kiểm tra T-14 trong điều kiện khí hậu của khách hàng tiềm năng. Ngoài ra còn có nghi ngờ về phát biểu của ông Manturov rằng xe tăng T-14 Armata chỉ được đưa tới Syria để phục vụ công tác truyền thông, Moskva sẽ không mạo hiểm đưa nó ra tiền tuyến, thể hiện qua việc chưa có bất cứ bức ảnh nào chứng minh. Bình luận về việc này, giới phân tích Nga cho rằng T-14 Armata vẫn là một vũ khí được bảo mật cao, vì vậy thông tin và hình ảnh của nó trên chiến trường có rất ít là điều dễ hiểu. Các chuyên gia quân sự Nga còn nhắc rằng T-14 Armata được trang bị pháo nòng trơn 2A82 cỡ 125 mm. Tầm bắn của nó đối với loại đạn phân mảnh là 4,7 km, hoặc 8 km khi phóng tên lửa dẫn đường. Với tầm bắn xa như trên, T-14 Armata sẽ xuất hiện từ phía chân trời, ngắm bắn thông qua thiết bị quang điện tử hiện đại và tiêu diệt kẻ thù khi đối phương chưa nhận ra sự có mặt của nó. Báo chí Nga cho rằng để đánh giá sơ bộ tính năng chiến đấu của xe tăng thì một vài phát đạn là đủ, việc tổ chức một buổi trình diễn và bắt T-14 Armata xung kích trên tuyến đầu tại các vị trí của phiến quân là không cần thiết. Có thể tại thời điểm này, quân đội Mỹ và Israel đang cố gắng trinh sát hoạt động của T-14 Armata tại Syria. Nhưng nếu hình ảnh chưa được công khai thì điều đó không có nghĩa là không có thử nghiệm. Thông tin về quá trình tác chiến của T-14 Armata tại Syria sẽ được Bộ Quốc phòng Nga công bố dần trong thời gian tới, vấn đề quan trọng nhất đối với họ hiện nay chính là làm sao sớm đưa vũ khí này vào lực lượng tác chiến.

