Tiến sĩ Swami nhận định rằng hợp đồng mua S-400 mà chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã ký kết với số tiền 5,43 tỷ USD "không có ý nghĩa gì đối với an ninh Ấn Độ". Theo ông, hệ thống phòng không S-400 được tạo ra bằng cách "sử dụng thiết bị điện tử của Trung Quốc" và không phải ngẫu nhiên chính Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của tổ hợp vũ khí này. "Nga hiện tại là đối tác quan trọng của Trung Quốc. Chính vì các thiết bị điện tử của Trung Quốc nằm trong S-400 mà quân đội Ấn Độ không nên sử dụng nó, đặc biệt là trong một cuộc xung đột có thể xảy ra với Trung Quốc", ông Swami nói rõ. Vị chuyên gia còn cho rằng không cần phải sử dụng S-400 để bảo vệ không phận chống lại máy bay Pakistan, ngoài ra phải đặc biệt lưu ý việc Pakistan ngày nay đang định vị mình là đồng minh của Trung Quốc. "Bản thân S-400 là một vũ khí tuyệt vời, nhưng sử dụng nó để chống lại Trung Quốc và Pakistan thì chắc chắn sẽ không hiệu quả", Tiến sĩ Swami nhận định. Ngoài ra, New Delhi không đối mặt với thách thức an ninh từ các quốc gia khác đến mức S-400 được mua không phải để bảo vệ lãnh thổ Ấn Độ trước các đối thủ Trung Quốc và Pakistan Hơn nữa, chính trị gia và nhà kinh tế Ấn Độ còn tuyên bố rằng việc mua sắm S-400 còn tiềm ẩn một nguy cơ đặc biệt, đó là mang lại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tiến sĩ Swami trích dẫn Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ, Lầu Năm góc đã loại Ankara ra khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 do Ankara đã mua S-400 của Nga "Dự kiến một vấn đề rắc rối lớn sẽ phát sinh, đó là lệnh trừng phạt của Mỹ vào đầu năm tới do hợp đồng mua S-400 từ Nga và đây là điều cần phải tránh". Đồng thời chính các phương tiện truyền thông Ấn Độ cũng đã bày tỏ nghi ngờ về thực tế rằng các thiết bị điện tử của Trung Quốc được sử dụng trên S-400 Triumf. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, có ý kiến phản bác rằng không rõ cơ sở nào mà tiến sĩ Swami đưa ra tuyên bố của mình về các thành phần điện tử của Trung Quốc trong hệ thống tên lửa phòng không Nga. Đồng thời họ lưu ý rằng các thiết bị điện tử của Trung Quốc được phân phối rộng rãi đến nỗi chúng được khám phá ngay cả trên các thiết bị quân sự của Mỹ. Ví dụ có những trường hợp sản phẩm giả từ Trung Quốc xuất hiện trong máy bay C-130J và P-8 của Mỹ. Tiến sĩ Swami trong bài viết của mình thể hiện rõ quan điểm rằng ông ta muốn can ngăn các chính trị gia tại New Delhi mua và triển khai các hệ thống phòng không S-400. Hiện tại cả chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về những gì vừa được Tiến sĩ Subramanyan Swami trình bày.

