Vừa qua truyền thông khu vực Trung Đông đã ghi nhận việc tiêm kích chiếm ưu thế trên không MiG-29 của Không quân Syria (SyAAF) hiện diện tại khu vực chiến sự Idlib Sự xuất hiện của tiêm kích MiG-29 sở dĩ được đánh giá là rất quan trọng bởi thời gian gần đây tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TuAF) đã hoạt động với tần suất rất mạnh và gây ra cho SyAAF nhiều thiệt hại Cụ thể là đã có 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK cùng 1 máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39 bị bắn rơi, chưa kể còn có 1 chiếc Su-22 khác cũng suýt bị trúng tên lửa AIM-120 AMRAAM Khác với Su-22, Su-24 hay L-39, MiG-29 là một chiến đấu cơ đích thực, có năng lực tác chiến đối không mạnh mẽ, hoàn toàn đủ sức đối đầu trực diện trước F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ Không chỉ có vậy, các tiêm kích MiG-29SE của SyAAF còn được Nga nâng cấp lên tiêu chuẩn MiG-29SM mạnh hơn nhiều và có cả năng lực tấn công mặt đất bằng vũ khí dẫn đường chính xác Bên cạnh đó, MiG-29SM của Không quân Syria còn được nhìn thấy tích hợp pod tác chiến điện tử Talisman do Belarus sản xuất, thiết bị này nhận kỳ vọng sẽ giúp MiG-29 của SyAAF trở nên "vô hình" trước F-16 của TuAF Ngoài ra MiG-29SM của Syria còn được quảng cáo là có tên lửa không đối không RVV-AE trong kho trang bị, vũ khí này sở hữu tầm bắn và độ tin cậy cao hơn nhiều so với AIM-120 AMRAAM của đối phương Nhưng đáng tiếc rằng trong khi chưa thực hiện được nhiệm vụ không chiến nào với F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thì một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra với MiG-29 của Không quân Syria Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải thông tin cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Syria đã bị phá hủy gần căn cứ không quân Shayrat ngay khi mới cất cánh Hiện tại vẫn chưa biết máy bay bị bắn hạ bởi một trong những tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho phiến quân, hay nó đã bị tiêm kích F-16 của Ankara tiêu diệt Tuy nhiên Damascus đã lên tiếng rằng: "Một chiếc MiG-29 của Không quân Syria đã bị phá hủy chỉ vài phút sau khi cất cánh từ căn cứ Shayrat. Phi công điều khiển đã thiệt mạng" Mặc dù bức ảnh hiện trường cho thấy chiếc MiG-29 thực sự đã bị phá hủy, nhưng các nguồn tin của Syria lại cho rằng máy bay của họ bị rơi do trục trặc kỹ thuật chứ không phải bị bắn hạ Cái chết của phi công điều khiển máy bay đã được xác nhận, báo chí Syria giải thích rằng do khi đó máy bay mới cất cánh thì gặp trục trặc, dẫn đến không kịp kích hoạt ghế phóng Được biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 5-3, tức là giữa lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt và tiêm kích F-16 của Ankara thường xuyên hoạt động với tần suất lớn Bên cạnh đó, các nguồn tin còn cho biết rằng đây mới chỉ là chiếc tiêm kích MiG-29 đầu tiên của không quân Syria bị rơi kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 1989

Vừa qua truyền thông khu vực Trung Đông đã ghi nhận việc tiêm kích chiếm ưu thế trên không MiG-29 của Không quân Syria (SyAAF) hiện diện tại khu vực chiến sự Idlib Sự xuất hiện của tiêm kích MiG-29 sở dĩ được đánh giá là rất quan trọng bởi thời gian gần đây tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TuAF) đã hoạt động với tần suất rất mạnh và gây ra cho SyAAF nhiều thiệt hại Cụ thể là đã có 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK cùng 1 máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39 bị bắn rơi, chưa kể còn có 1 chiếc Su-22 khác cũng suýt bị trúng tên lửa AIM-120 AMRAAM Khác với Su-22, Su-24 hay L-39, MiG-29 là một chiến đấu cơ đích thực, có năng lực tác chiến đối không mạnh mẽ, hoàn toàn đủ sức đối đầu trực diện trước F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ Không chỉ có vậy, các tiêm kích MiG-29SE của SyAAF còn được Nga nâng cấp lên tiêu chuẩn MiG-29SM mạnh hơn nhiều và có cả năng lực tấn công mặt đất bằng vũ khí dẫn đường chính xác Bên cạnh đó, MiG-29SM của Không quân Syria còn được nhìn thấy tích hợp pod tác chiến điện tử Talisman do Belarus sản xuất, thiết bị này nhận kỳ vọng sẽ giúp MiG-29 của SyAAF trở nên "vô hình" trước F-16 của TuAF Ngoài ra MiG-29SM của Syria còn được quảng cáo là có tên lửa không đối không RVV-AE trong kho trang bị, vũ khí này sở hữu tầm bắn và độ tin cậy cao hơn nhiều so với AIM-120 AMRAAM của đối phương Nhưng đáng tiếc rằng trong khi chưa thực hiện được nhiệm vụ không chiến nào với F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thì một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra với MiG-29 của Không quân Syria Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ vừa đăng tải thông tin cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Syria đã bị phá hủy gần căn cứ không quân Shayrat ngay khi mới cất cánh Hiện tại vẫn chưa biết máy bay bị bắn hạ bởi một trong những tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) được Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho phiến quân, hay nó đã bị tiêm kích F-16 của Ankara tiêu diệt Tuy nhiên Damascus đã lên tiếng rằng: "Một chiếc MiG-29 của Không quân Syria đã bị phá hủy chỉ vài phút sau khi cất cánh từ căn cứ Shayrat. Phi công điều khiển đã thiệt mạng" Mặc dù bức ảnh hiện trường cho thấy chiếc MiG-29 thực sự đã bị phá hủy, nhưng các nguồn tin của Syria lại cho rằng máy bay của họ bị rơi do trục trặc kỹ thuật chứ không phải bị bắn hạ Cái chết của phi công điều khiển máy bay đã được xác nhận, báo chí Syria giải thích rằng do khi đó máy bay mới cất cánh thì gặp trục trặc, dẫn đến không kịp kích hoạt ghế phóng Được biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 5-3, tức là giữa lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt và tiêm kích F-16 của Ankara thường xuyên hoạt động với tần suất lớn Bên cạnh đó, các nguồn tin còn cho biết rằng đây mới chỉ là chiếc tiêm kích MiG-29 đầu tiên của không quân Syria bị rơi kể từ khi bắt đầu hoạt động từ năm 1989