Trong năm 2020, lực lượng hàng không - vũ trụ Nga sẽ tiếp tục nhận được các thiết bị mới cũng như phương tiện sau khi trải qua quá trình nâng cấp, hiện đại hóa. Theo thông tin do Tạp chí quân sự Nga cung cấp, năm 2020, lực lượng hàng không - vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận 106 máy bay sản xuất mới và nâng cấp, bao gồm tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, trực thăng đa năng Ka-62... "Vào năm 2020, việc bàn giao tiêm kích Su-57 cho không quân sẽ bắt đầu. Ngoài ra máy bay vận tải Il-114 và Il-96 nâng cấp sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên, trực thăng đa năng Ka-62 cũng sẽ đi vào sản xuất hàng loạt". "Theo kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện, dự kiến quân đội Nga trong năm nay sẽ nhận được tổng cộng 106 máy bay sản xuất mới và hiện đại hóa", Tạp chí quân sự Nga cho biết. Tất nhiên, các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 sẽ được không quân Nga đặc biệt quan tâm, theo một số dữ liệu, trong năm nay quân đội Nga có thể sẽ được bàn giao 3 - 4 chiếc Su-57 sản xuất mới. Nhưng điều thú vị nhất là tiêm kích Su-57 sẽ được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, đặc biệt mới đây Algeria đã công bố dự định mua 14 chiếc Su-57 và quá trình giao hàng cho quốc gia Bắc Phi này sẽ được hoàn thành vào năm 2025. Đây là bước tiến lớn của không quân Nga so với thời kỳ "giảm phát" vì ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, hiện tại chưa có con số thống kê cho năm 2019 nhưng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt so với năm 2018. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu năm 2019, số lượng tiêm kích chế tạo mới mà không quân Nga nhận trong năm 2018 đã quay về mức năm 2013, với 14 Su-30SM, 10 Su-35S và 12 Su-34, tổng số chỉ là 36 chiếc. Nếu miễn cưỡng cho rằng máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 cũng nên xếp vào danh sách này vì ít nhiều nó cũng đảm nhiệm được vai trò của chiến đấu cơ thì cũng chỉ thêm được 14 chiếc nữa. Cần lưu ý là thống kê năm 2018 không tính đến các loại máy bay vận tải hay phi cơ chức năng đặc biệt như chỉ huy cảnh báo sớm trên không hay trinh sát điện tử, nhưng có cộng lại cũng thua xa con số 106 chiếc của năm 2020. Mặc dù vậy, cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng sự khó khăn của nền kinh tế thông qua việc cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng đã gây áp lực nặng lên không quân Nga. Bản kế hoạch "hoành tráng" trên của không quân Nga vẫn chưa được đảm bảo sẽ hoàn thành đúng như mong muốn, bởi vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ vì vấn đề tài chính. Ví dụ rõ ràng nhất là theo kế hoạch, đến cuối năm 2019, không quân Nga đã phải nhận được chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên. Vậy nhưng vụ tai nạn xảy ra với chiếc máy bay khi nó đang bay thử lần cuối đã khiến chưa biết bao giờ không quân Nga mới nhận được chiếc Su-57 thứ nhất, khi cả dây chuyền lắp ráp đang bị tạm ngưng để tìm lỗi kỹ thuật. Bên cạnh Su-57, không loại trừ khả năng các loại máy bay chẳng kém phần đình đám khác như oanh tạc cơ Tu-160M2, Tu-22M3M... hay vận tải cơ Il-476 cũng tiếp tục chậm tiến độ. Phải đến khi kết thúc năm 2020 thì chúng ta mới có thể kiểm chứng xem kế hoạch trên của không quân Nga có được thực hiện một cách suôn sẻ hay không

