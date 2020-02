Trang theo dõi thông tin hàng không Aircraft Spots phát hiện không quân Mỹ ngày 12-2 điều động 2 máy bay do thám MC-130J bay ngang eo biển Đài Loan. Các máy bay này xuất phát từ căn cứ Kadena tại Okinawa, Nhật Bản. Động thái của không quân Mỹ đến sau khi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận hải quân và không quân tại khu vực trong liên tiếp các ngày 9-10/2. Bắc Kinh ngày 9-2 khẳng định việc máy bay chiến đấu và máy bay ném bom diễn tập quanh Đài Loan là "hành động cần thiết" đối với "tình hình an ninh hiện nay tại eo biển Đài Loan", theo South China Morning Post. Ông Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc tại Hong Kong, nhận định động thái của không quân Mỹ nhằm gửi thông điệp "Washington vẫn theo dõi sát sao các hành động của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan". "MC-130J là máy bay do thám với công nghệ giám sát tối tân, có thể theo dõi chặt chẽ các hoạt động của quân đội Trung Quốc trong khu vực", ông Song cho biết. Vị chuyên gia này cũng nhận định rằng, động thái còn gửi thông điệp ủng hộ chính quyền Đài Bắc và cảnh báo Bắc Kinh không nên gây quá nhiều áp lực. Đầu tuần này, không quân Trung Quốc điều động máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay ném bom H-6K và tiêm kích J-11 có vũ trang tên lửa di chuyển vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Các đơn vị tiến qua eo biển Bashi hướng ra Tây Thái Bình Dương để diễn tập bắn đạn thật. Cuộc diễn tập còn có tàu chiến hộ tống. Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc đại lục cho biết đợt tập trận nhằm chứng tỏ quân đội nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó mọi thách thức. Trong khi đó, các chuyên gia quốc phòng phía Đài Bắc cảnh báo những động thái này chỉ khiến quan hệ hai bờ eo biển thêm xấu đi. Việc tiếp tục cho máy bay MC-130J hoạt động được coi là hành động mới nhất của Mỹ thể hiện sự ủng hộ Đài Bắc. MC-130J là máy bay tiếp dầu hạng trung mới nhất hiện nay của Mỹ. Phi đội MC-130J thuộc biên chế Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt không quân Mỹ (USAFSOC). MC-130J được xây dựng dựa trên máy bay máy bay vận tải tầm trung C-130J, nhiệm vụ của chúng là cung cấp nhiên liệu, thả đồ tiếp tế hay triển khai các lực lượng đặc nhiệm từ trên không. Ước tính USAFSOC sẽ nhận đủ khoảng 70 máy bay MC-130J trong một vài năm tới.

