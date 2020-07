"Chúng tôi tin rằng ngọn lửa bùng phát từ khoang chở hàng nằm sâu trong thân tàu, nơi cất trữ khí tài của thủy quân lục chiến và mọi thứ trên tàu. USS Bonhomme Richard đang chứa hơn 3.000 tấn dầu, nhưng chúng nằm cách xa nguồn nhiệt", Chuẩn đô đốc Philip Sobeck, chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 3 hải quân Mỹ, nói với các phóng viên hôm 12-7, đề cập tới vụ cháy nổ tàu đổ bộ tại quân cảng San Diego xảy ra mới đây. Sở cứu hỏa San Diego nhận được tin báo có cháy và tiếng nổ lớn trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard vào khoảng 8h30 ngày 12-7. "Một vụ nổ đã xảy ra trong thân tàu, nhưng chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân", Phó đô đốc Sobeck cho hay và nói thêm rằng đó có thể là hiện tượng lửa cháy ngược, xảy ra khi lượng lớn khí tràn vào môi trường thiếu oxy, khiến không khí trong khu vực cháy giãn nở đột ngột và bùng ra bên ngoài. Giám đốc Sở cứu hỏa San Diego Colin Stowell cho biết, ngọn lửa có thể cháy suốt nhiều ngày và "lan tới ngang mớn nước của tàu". "Hải quân Mỹ có thể mất khí tài cực kỳ quan trọng, vốn đang được nâng cấp để vận hành siêu tiêm kích F-35B, nếu không thể kiểm soát ngọn lửa. Chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu USD nếu con tàu không bị phá hủy hoàn toàn, trong khi đóng tàu thay thế sẽ mất nhiều năm và tiêu tốn khoảng một tỷ USD", Lawrence Brennan, đại tá hải quân Mỹ về hưu, nêu quan điểm. Thời điểm đám cháy bùng phát, trên tàu có khoảng 160 thủy thủ, ít hơn rất nhiều so với thủy thủ đoàn 1.000 người khi làm nhiệm vụ. Đám cháy xảy ra trong quá trình bảo dưỡng tại quân cảng San Diego, khiến 18 thủy thủ và 4 nhà thầu dân sự bị thương, chủ yếu là do bỏng và hít phải khói. Hai khu trục hạm neo cạnh USS Bonhomme Richard đã được di chuyển ra khu vực khác, toàn bộ các tàu trong cảng cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Chuẩn đô đốc Sobeck xác nhận đám cháy chỉ còn cách khoang chứa dầu của tàu Richard hai tầng, lực lượng cứu hỏa đã "làm mọi cách" để đảm bảo ngọn lửa không lan tới khu vực đó. Nếu hơn 3.000 tấn dầu trên tàu bốc cháy, nó không chỉ thiêu rụi hoàn toàn con tàu, mà còn gây thảm họa lớn về môi trường. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân San Diego ở trong nhà và lo ngại đám cháy làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí quanh thành phố. Chiến hạm USS Bonhomme Richard được đặt tên theo bản dịch tiếng Pháp của cụm từ "Richard Khốn khổ", bút danh của cựu Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin. Tàu USD Bonhomme Richard là một trong số ít tàu đổ bộ tấn công Mỹ được cấu hình lại để cho phép tiêm kích F-35B hoạt động. Đây được coi là một trong những siêu vũ khí giúp Mỹ duy trì sức mạnh và tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế. USS Bonhomme Richard được đưa vào sử dụng năm 1998 và dự kiến phục vụ hải quân Mỹ trong 40 năm. Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ ước tính con tàu này có chi phí chế tạo khoảng 761 triệu USD và đang thực hiện gói nâng cấp 250 triệu USD để mang theo F-35B, khiến giá trị của nó vượt một tỷ USD. Một quan chức hải quân dự đoán trong trường hợp đám cháy không hủy hoại hoàn toàn USS Bonhomme Richard, Lầu Năm Góc cũng sẽ "cần nỗ lực rất lớn" để đưa con tàu hoạt động trở lại. Những người lạc quan cho rằng sẽ mất vài tháng để sửa chữa chiến hạm, trong khi nhiều người nhận định con tàu đã trở nên "vô phương cứu chữa" và chỉ có thể bán sắt vụn. Trường hợp tương tự từng xảy với tàu ngầm tấn công USS Miami bị cháy vào tháng 5-2012 khi bảo trì tại xưởng đóng tàu ở thị trấn Kittery, bang Maine. Sau các cuộc tranh luận công khai về việc cứu con tàu, hải quân Mỹ quyết định loại biên chiến hạm Miami hai năm sau vụ hỏa hoạn vì chi phí sửa chữa quá cao.

