Hiện nay quân đội chính phủ Syria (SAA) được báo cáo đã kiểm soát toàn bộ thành phố Aleppo sau hơn 7 năm giao tranh liên tục, tuy nhiên không phải vì vậy mà chiến sự đã chấm dứt Phiến quân đối lập đang tập trung lực lượng lại để tổ chức các cuộc phản công nhằm tái chiếm thành phố, dự báo trong vài ngày tới chiến trường Aleppo sẽ vẫn còn rất nóng bỏng Trước tình hình trên, Không quân Nga và các đồng minh của SAA cũng đang chủ động mở các cuộc truy kích nhằm không để cho phiến quân có cơ hội tổ chức lại lực lượng Nhưng không chỉ riêng Không quân Nga, theo các hãng thông tấn khu vực Trung Đông, vào sáng 17-2, các tàu chiến của Hải quân Nga đã chính thức tham chiến Một số lượng lớn tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng vào nhiều vị trí của phiến quân khủng bố, bẻ gãy dự định phản công nhằm vào quân đội Nga - Syria cũng như lực lượng vũ trang Iran và đồng minh Hezbollah Cuộc tấn công trên được cho là đã thành công rực rỡ, buộc các tay súng thánh chiến phải hứng chịu tổn thất to lớn cả về nhân lực lẫn phương tiện và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng Quân đội chính phủ Syria sau đó được báo cáo đã tiến vào khu vực phía Tây Aleppo và vùng ngoại ô của thành phố lớn nhất này mà hầu như không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào "Các tên lửa hành trình tầm xa được phóng bởi một tàu chiến của Hải quân Nga trên Biển Địa Trung Hải, nhằm vào vùng ngoại ô thành phố Ainjara ở phía Tây Aleppo", Giám đốc trung tâm truyền thông Aleppo cho biết Theo nhiều hãng thông tấn khu vực Trung Đông, khu vực xung quanh thành phố Ainjar thuộc Aleppo thực sự đã bị tấn công quy mô lớn trong ngày hôm nay Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại không có bình luận chính thức nào từ Bộ Tư lệnh Hải quân Nga liên quan đến việc phóng nhiều tên lửa hành trình vào địa điểm này Nhưng báo chí lưu ý rằng ngoài khơi Syria đang có các tàu chiến Nga được trang bị ít nhất 20 tên lửa hành trình Kalibr, lực lượng này luôn sẵn sàng tiến hành những vụ oanh kích lớn nhằm vào căn cứ của phiến quân So với những trận ném bom thì cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình thường gây thương vong lớn hơn do có tính bất ngờ, phiến quân không thể nhận biết tên lửa đang bay tới để lẩn tránh Ngoài ra những vụ tập kích bằng tên lửa này còn giúp Hải quân Nga hiệu chỉnh vũ khí của mình, nhất là mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra yêu cầu phải giảm thời gian cài đặt tham số mục tiêu cho Kalibr Sức mạnh của tên lửa hành trình Kalibr thông qua những màn thể hiện trên chiến trường Syria còn giúp doanh số xuất khẩu vũ khí Nga tăng trưởng ấn tượng, bất chấp bị Mỹ gây nhiều khó khăn Không loại trừ khả năng trong những ngày tới sẽ có những trận tấn công bằng tên lửa hành trình tương tự nhằm vào các mục tiêu của phiến quân tại tỉnh Idlib

