"Hôm 28-5-2020, tàu USS Mustin đã thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", đại úy Anthony Junco, phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, cho biết trong một tuyên bố. "Bằng hoạt động này, Mỹ thể hiện rằng các vùng biển trên nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố là lãnh hải về mặt pháp lý". Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã đi qua trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Phú Lâm và đảo Đá Tháp thuộc quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam và đang bị Trung Quốc chiếm trái phép), một quan chức hải quân Mỹ nói. Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và triển khai trái phép lực lượng đồn trú tại đây. Quân đội Trung Quốc xây dựng một đường băng phi pháp trên đảo Phú Lâm và từng cho máy bay ném bom chiến lược hạ cánh trên đảo. Hải quân Mỹ tháng trước hai lần điều tàu chiến thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, và tiến hành hoạt động tương tự gần Hoàng Sa hồi tháng 3-2020. Lầu Năm Góc tiết lộ một tàu Trung Quốc ngày 14-4 có "hành động không an toàn và không chuyên nghiệp" gần tàu USS Mustin khi chiến hạm này "đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế", theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Dave Eastburn. Hoạt động của tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng do đại dịch Covid-19 và dự luật an ninh Hong Kong. Quân đội Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách lợi dụng đại dịch để giành lợi thế quân sự và kinh tế trong khu vực. Hoạt động tự do hàng hải của Mỹ cũng diễn ra sau khi tờ Global Times hôm 19-5 đưa tin hải quân Trung Quốc sử dụng công nghệ mới để trồng rau ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Chuyên gia Chen Xiangmiao thuộc Viện nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông cho rằng, việc trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa là tiền đề để tiến hành thêm các hoạt động chăn nuôi khác. Ông Chen tuyên bố đây là điều kiện cho thấy Phú Lâm là đảo bởi nó "có khả năng duy trì điều kiện cho con người đến ở và có đời sống kinh tế riêng", nhằm chối bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016 rằng hầu hết các thực thể ở Biển Đông đều không được coi là đảo theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và không có đầy đủ các vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa như lãnh thổ đất liền. Trong họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế. "Chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", ông Việt nói. Việt Nam cũng nhiều lần đề nghị Trung Quốc dừng các hành động trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Hồi cuối tháng 3-2020, Việt Nam gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc. Việc Mỹ tiếp tục cho các chiến hạm tuần tra hàng hải thậm chí áp sát các quần đảo đang bị Trung Quốc chiếm trái phép tại Biển Đông cho thấy Washington tiếp tục thực hiện bảo vệ tự do hàng hải tại vùng biển này. Bên cạnh Mỹ thì Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Pháp, Úc... cũng lên tiếng chỉ trích hàng động của Trung Quốc nhằm độc chiếm Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ điều các chiến hạm để cùng tuần tra tại đây. Biển Đông có vị trí chiến lược trong tuyến hàng hải quốc tế, đây cũng là tuyến hàng hải nhộp nhịp thứ hai thế giới sau Địa Trung Hải. Chính vì vậy, bất cứ hành vi độc chiếm nào cũng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước trên thế giới, đồng thời ảnh hưởng tới an ninh trong khu vực.

