Tập đoàn Boeing hôm 15-4-2020 công bố hình ảnh chuyến bay thử đầu tiên của nguyên mẫu tiêm kích đa năng F-15QA tại sân bay quốc tế Lambert ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ. Nguyên mẫu F-15QA bật chế độ đốt tăng lực, lao trên đường băng và rời mặt đất sau quãng chạy đà khá ngắn. Tuy nhiên, phi cơ không lấy độ cao ngay lập tức mà bay bằng dọc đường băng để nhanh chóng tăng tốc. Khi đến cuối đường băng, phi công đột ngột kéo mũi máy bay để tạo góc gần 90 độ so với mặt đất. Chiếc F-15QA vọt thẳng lên trời giống một quả tên lửa, lấy độ cao và biến mất trong mây chỉ sau vài giây. Động tác này được gọi là leo cao không giới hạn, giúp phi cơ đạt độ cao hành trình không lâu sau khi rời đường băng và nhường không phận cho các máy bay khác cất hạ cánh. Động tác này thường chỉ được thực hiện bởi các tiêm kích hiện đại trang bị động cơ phản lực với chế độ đốt tăng lực và tỷ lệ lực đẩy/khối lượng lớn hơn một, cho phép chúng tăng tốc ngay cả khi hướng mũi thẳng lên trời. Không quân Qatar đặt mua 36 chiếc F-15QA kèm vũ khí, phụ tùng và gói bảo hành kỹ thuật với tổng trị giá 12 tỷ USD hồi năm 2017. Phiên bản này được phát triển từ mẫu F-15SA cho không quân Arab Saudi, dựa trên mẫu tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle của không quân Mỹ. F-15QA được lắp tổ hợp trinh sát và bám bắt hồng ngoại (IRST) AN/AAS-42 Tiger Eyes, cùng radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-82(V)1 thay mẫu AN/APG-63(V)3 của dòng F-15SA. Radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-82 được đánh giá có năng lực tác chiến vượt gấp hai lần so với các loại radar được trang bị trên phiên bản F-15E. Phi cơ được trang bị hệ thống điều khiển máy tính và hệ thống tác chiến điện tử hoàn toàn mới. Mặt khác F-15QA còn có khả năng mang tối đa 16 tên lửa đối không tầm xa AIM-120 AMRAAM. Khi mang trên loại giá treo đặc biệt, F-15QA còn có thể mang theo tới 24 quả tên lửa các loại. Đây là con số khá ấn tượng trong khi các chiến đấu cơ Nga thường chỉ mang được tối đa 12 quả. Buồng lái của F-15QA cũng được thiết kế lại, sử dụng một màn hình phẳng cỡ lớn tương tự tiêm kích tàng hình F-35, thay thế các màn hình cỡ nhỏ và đồng hồ cơ học trên mẫu F-15 nguyên bản. Giới phân tích đánh giá, phiên bản F-15QA đã một lần nữa làm rạng danh chiến đấu cơ F-15 biệt danh "đại bàng bất bại của Mỹ" khi đã lập hàng trăm chiến công nhưng lại chưa một lần bị chiến đấu cơ đối phương bắn hạ. Không những thế, nhận thấy sức mạnh vượt trội của F-15QA, không quân Mỹ cũng quyết định sản xuất một phiên bản nội địa mang định danh F-15EX. Trong tương lai Mỹ sẽ tiếp tục mua thêm các chiến đấu cơ F-15EX bên cạnh F-35. Trong khi các máy bay chiến đấu Su-30/35/57 của Nga chỉ có khả năng mang 8 tấn vũ khí, thì tổng tải trọng vũ khí của phiên bản F-15QA lên tới gần 12 tấn. Đây hiện là loại chiến đấu cơ đa năng có khả tải trọng vũ khí lớn nhất hiện nay. Có được tải trọng lớn là do nhà sản xuất đã trang bị F-15QA cặp động cơ nâng cấp. Trước đó phiên bản F-15E cũng đã có tải trọng vũ khí hơn 10,5 tấn. Đức cũng đang có kế hoạch đặt hàng phiên bản này để thay thế cho các chiến đấu cơ Tornado đang dần lão hóa. Động cơ khỏa, hệ thống điện tử tối tân, khả năng mang vác vũ khí lớn, F-15QA được coi là "ông vua" mới trong làng chiến đấu cơ thế hệ 4++ trên bầu trời Trung Đông.

