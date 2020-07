Cường kích tấn công mặt đất Su-25SM3 của Nga vừa qua đã được báo chí Anh "đưa lên mây xanh", họ tin rằng đây chính là loại chiến đấu cơ mà không quân Nga sẽ sử dụng tích cực nếu nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba. Thậm chí có ý kiến còn khẳng định ngày nay không chỉ Anh mà cả các đối tác quân sự của họ cũng không có cách nào chống lại Su-25SM3, một số bình luận đã được đăng tải với nội dung như sau. "Quân đội Nga đã công bố một đoạn video, trong đó phiên bản mới nhất của máy bay tấn công mặt đất Su-25 với mã định danh Su-25SM3 - vốn được gọi bằng biệt danh xe tăng bay đã xuất hiện". "Thông qua hình ảnh được thực hiện từ buồng lái cho thấy cách máy bay cất cánh lên không trung để tham gia chiến đấu. Không quân Nga cũng đã trình diễn vũ khí thử nghiệm cho thấy sức mạnh rất đáng sợ". "Su-25SM3 đã chứng tỏ năng lực thông qua cuộc chiến tại Syria, nó là phương tiện tác chiến cực kỳ lợi hại mà các quốc gia thành viên NATO chẳng thể chống lại", tờ Daily Express của Anh cho biết. Trên thực tế, Su-25SM3 là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng cường kích Grach, có khả năng gây ra một thất bại nặng nề cho lực lượng địch, điều này đã được chứng minh nhiều lần. Ngày nay Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp tục hiện đại hóa máy bay tấn công mặt đất, trong khi Mỹ đã ngừng công việc tương tự với chiếc A-10. Theo giới thiệu, Su-25 Grach là dòng máy bay chiến đấu hỗ trợ hỏa lực cự ly gần cho bộ binh có kết cấu một chỗ ngồi, hai động cơ, được phát triển ở Liên Xô bởi Sukhoi vào thời kỳ chiến tranh Lạnh. Cường kích tầm thấp Su-25 được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật tương đương với A-10 Warthog của Mỹ, chúng đều được xem là cơn ác mộng đối với bộ binh và xe tăng đối phương. Phiên bản nâng cấp mới nhất của chiếc Su-25 mang mã định danh Su-25SM3 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến Vitebsk-25, giúp nó an toàn trước hỏa lực phòng không quân địch. Bên cạnh đó, trên máy bay còn có hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử SOLT-25, thiết bị liên lạc kỹ thuật số tối tân, đi kèm hệ thống điều hướng hiện đại. Su-25SM3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất tại Syria nhờ dàn hỏa lực mạnh mẽ gồm tên lửa không đối đất, rocket không điều khiển, bom dẫn đường và bom rơi tự do... phân bổ tại 8 điểm treo dưới cánh. Trong chiến đấu, phi công chỉ cần điều khiển Su-25SM3 theo các thông số mà máy tính đưa ra, hệ thống kiểm soát cung cấp khả năng oanh tạc chính xác kể cả sử dụng bom thông thường. Bom rơi tự do ném đi từ Su-25SM sẽ được thả tự động vào thời điểm thích hợp căn cứ vào các điều kiện tự nhiên tác động lên vũ khí, độ sai lệch chỉ dao động trong vòng tròn bán kính 5 m. Ưu điểm nữa của Su-25SM3 nằm ở vỏ giáp cực dày có khả năng kháng cự rất tốt trước đạn phòng không, thậm chí đủ sức bay về căn cứ trong tình trạng động cơ bị bắn nát, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng của phương tiện chi viện hỏa lực tầm thấp.

Cường kích tấn công mặt đất Su-25SM3 của Nga vừa qua đã được báo chí Anh "đưa lên mây xanh", họ tin rằng đây chính là loại chiến đấu cơ mà không quân Nga sẽ sử dụng tích cực nếu nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba. Thậm chí có ý kiến còn khẳng định ngày nay không chỉ Anh mà cả các đối tác quân sự của họ cũng không có cách nào chống lại Su-25SM3, một số bình luận đã được đăng tải với nội dung như sau. "Quân đội Nga đã công bố một đoạn video, trong đó phiên bản mới nhất của máy bay tấn công mặt đất Su-25 với mã định danh Su-25SM3 - vốn được gọi bằng biệt danh xe tăng bay đã xuất hiện". "Thông qua hình ảnh được thực hiện từ buồng lái cho thấy cách máy bay cất cánh lên không trung để tham gia chiến đấu. Không quân Nga cũng đã trình diễn vũ khí thử nghiệm cho thấy sức mạnh rất đáng sợ". "Su-25SM3 đã chứng tỏ năng lực thông qua cuộc chiến tại Syria, nó là phương tiện tác chiến cực kỳ lợi hại mà các quốc gia thành viên NATO chẳng thể chống lại", tờ Daily Express của Anh cho biết. Trên thực tế, Su-25SM3 là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng cường kích Grach, có khả năng gây ra một thất bại nặng nề cho lực lượng địch, điều này đã được chứng minh nhiều lần. Ngày nay Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới tiếp tục hiện đại hóa máy bay tấn công mặt đất, trong khi Mỹ đã ngừng công việc tương tự với chiếc A-10. Theo giới thiệu, Su-25 Grach là dòng máy bay chiến đấu hỗ trợ hỏa lực cự ly gần cho bộ binh có kết cấu một chỗ ngồi, hai động cơ, được phát triển ở Liên Xô bởi Sukhoi vào thời kỳ chiến tranh Lạnh. Cường kích tầm thấp Su-25 được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật tương đương với A-10 Warthog của Mỹ, chúng đều được xem là cơn ác mộng đối với bộ binh và xe tăng đối phương. Phiên bản nâng cấp mới nhất của chiếc Su-25 mang mã định danh Su-25SM3 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến Vitebsk-25, giúp nó an toàn trước hỏa lực phòng không quân địch. Bên cạnh đó, trên máy bay còn có hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử SOLT-25, thiết bị liên lạc kỹ thuật số tối tân, đi kèm hệ thống điều hướng hiện đại. Su-25SM3 đã thực hiện tốt nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất tại Syria nhờ dàn hỏa lực mạnh mẽ gồm tên lửa không đối đất, rocket không điều khiển, bom dẫn đường và bom rơi tự do... phân bổ tại 8 điểm treo dưới cánh. Trong chiến đấu, phi công chỉ cần điều khiển Su-25SM3 theo các thông số mà máy tính đưa ra, hệ thống kiểm soát cung cấp khả năng oanh tạc chính xác kể cả sử dụng bom thông thường. Bom rơi tự do ném đi từ Su-25SM sẽ được thả tự động vào thời điểm thích hợp căn cứ vào các điều kiện tự nhiên tác động lên vũ khí, độ sai lệch chỉ dao động trong vòng tròn bán kính 5 m. Ưu điểm nữa của Su-25SM3 nằm ở vỏ giáp cực dày có khả năng kháng cự rất tốt trước đạn phòng không, thậm chí đủ sức bay về căn cứ trong tình trạng động cơ bị bắn nát, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng của phương tiện chi viện hỏa lực tầm thấp.