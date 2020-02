Tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga hay còn được gọi là tuần dương hạm mang máy bay Đô đốc Kuznetsov hiện vẫn nằm tại nhà máy sửa chữa tàu biển ở Murmansk sau vụ tai nạn chìm ụ nổi PD-50 hồi năm 2018. Nhưng số phận chiếc chiến hạm tai tiếng này của hải quân Nga vẫn chưa hết đen đủi, khi vào cuối tháng 12/2019 nó lại phát sinh một sự cố mới không kém phần nghiêm trọng. Cụ thể, một đám cháy lớn đã bốc lên sau khi xảy ra vụ nổ tại khoang động lực số 1 của con tàu, khả năng cao đây là do sai sót của con người trong khi đang tiến hành công việc bảo dưỡng nồi hơi của động cơ. Ước tính diện tích bị cháy của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chỉ vào khoảng 600 m2 nhưng lại ở vị trí cực kỳ trọng yếu, khiến cho công tác khắc phục hậu quả là rất khó khăn. Truyền thông Nga cho biết thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này lên tới 95 tỷ Rub (1,5 tỷ USD), chiếm khoảng 20 - 25% chi phí chế tạo tàu sân bay mới có lượng giãn nước 80.000 tấn, do vậy khi đó đã có nhiều ý kiến đề nghị sớm cho con tàu "nhận sổ hưu". Triển vọng của con tàu càng trở nên tối tăm khi mới đây trang Regnum của Nga cho biết, sau khi gặp phải vụ hỏa hoạn trong quá trình sửa chữa, chi phí khắc phục hậu quả đối với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã tăng mạnh. Ước tính cho tới thời điểm hiện tại, số tiền để đưa Đô đốc Kuznetsov trở lại hoạt động có thể so sánh với chi phí chế tạo một tàu ngầm hạt nhân mới với đầy đủ vũ khí trang bị mang theo. Một nhà phân tích cho biết "với chi phí như vậy, việc phục hồi chiếc tàu sân bay cũ kỹ này là hoàn toàn phi lý, đặc biệt khi trong tương lai hải quân Nga dự định bắt tay vào việc chế tạo một tàu sân bay thế hệ mới". Bên cạnh đó nếu cố gắng sửa chữa thì chất lượng của Đô đốc Kuznetsov cũng khó lòng đảm bảo, hơn nữa thời gian hoạt động còn lại của nó cũng không nhiều. Tuy nhiên luồng ý kiến khác lại cho rằng vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai gần, ngành đóng tàu quân sự Nga chưa đủ sức chế tạo tàu sân bay như kỳ vọng. Thậm chí việc đóng mới một khu trục hạm cỡ lớn hay tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng với lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn cũng nằm ngoài khả năng của Nga. Chính vì vậy có một số chuyên gia khác cho rằng việc khôi phục hoạt động đi kèm nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vẫn là rất cần thiết, bất chấp chi phí tăng cao. "Hải quân Nga vẫn cần một tàu sân bay nhằm tăng cường đáng kể tiềm năng của đội hình tác chiến hoàn chỉnh, đặc biệt là khi xem xét số lượng tàu chiến lớn mà lực lượng này mong muốn", báo cáo của Regum. Hai luồng ý kiến trên chắc chắn sẽ làm giới chức quân sự Nga phải đau đầu cân nhắc, bất chấp việc Bộ trưởng Sergei Shoigu từng khẳng định: "hải quân Nga hiện không cần tàu sân bay, mà chỉ cần vũ khí để đánh chìm chúng".

Tàu sân bay duy nhất của hải quân Nga hay còn được gọi là tuần dương hạm mang máy bay Đô đốc Kuznetsov hiện vẫn nằm tại nhà máy sửa chữa tàu biển ở Murmansk sau vụ tai nạn chìm ụ nổi PD-50 hồi năm 2018. Nhưng số phận chiếc chiến hạm tai tiếng này của hải quân Nga vẫn chưa hết đen đủi, khi vào cuối tháng 12/2019 nó lại phát sinh một sự cố mới không kém phần nghiêm trọng. Cụ thể, một đám cháy lớn đã bốc lên sau khi xảy ra vụ nổ tại khoang động lực số 1 của con tàu, khả năng cao đây là do sai sót của con người trong khi đang tiến hành công việc bảo dưỡng nồi hơi của động cơ. Ước tính diện tích bị cháy của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chỉ vào khoảng 600 m2 nhưng lại ở vị trí cực kỳ trọng yếu, khiến cho công tác khắc phục hậu quả là rất khó khăn. Truyền thông Nga cho biết thiệt hại từ vụ hỏa hoạn này lên tới 95 tỷ Rub (1,5 tỷ USD), chiếm khoảng 20 - 25% chi phí chế tạo tàu sân bay mới có lượng giãn nước 80.000 tấn, do vậy khi đó đã có nhiều ý kiến đề nghị sớm cho con tàu "nhận sổ hưu". Triển vọng của con tàu càng trở nên tối tăm khi mới đây trang Regnum của Nga cho biết, sau khi gặp phải vụ hỏa hoạn trong quá trình sửa chữa, chi phí khắc phục hậu quả đối với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã tăng mạnh. Ước tính cho tới thời điểm hiện tại, số tiền để đưa Đô đốc Kuznetsov trở lại hoạt động có thể so sánh với chi phí chế tạo một tàu ngầm hạt nhân mới với đầy đủ vũ khí trang bị mang theo. Một nhà phân tích cho biết "với chi phí như vậy, việc phục hồi chiếc tàu sân bay cũ kỹ này là hoàn toàn phi lý, đặc biệt khi trong tương lai hải quân Nga dự định bắt tay vào việc chế tạo một tàu sân bay thế hệ mới". Bên cạnh đó nếu cố gắng sửa chữa thì chất lượng của Đô đốc Kuznetsov cũng khó lòng đảm bảo, hơn nữa thời gian hoạt động còn lại của nó cũng không nhiều. Tuy nhiên luồng ý kiến khác lại cho rằng vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai gần, ngành đóng tàu quân sự Nga chưa đủ sức chế tạo tàu sân bay như kỳ vọng. Thậm chí việc đóng mới một khu trục hạm cỡ lớn hay tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng với lượng giãn nước khoảng 20.000 tấn cũng nằm ngoài khả năng của Nga. Chính vì vậy có một số chuyên gia khác cho rằng việc khôi phục hoạt động đi kèm nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vẫn là rất cần thiết, bất chấp chi phí tăng cao. "Hải quân Nga vẫn cần một tàu sân bay nhằm tăng cường đáng kể tiềm năng của đội hình tác chiến hoàn chỉnh, đặc biệt là khi xem xét số lượng tàu chiến lớn mà lực lượng này mong muốn", báo cáo của Regum. Hai luồng ý kiến trên chắc chắn sẽ làm giới chức quân sự Nga phải đau đầu cân nhắc, bất chấp việc Bộ trưởng Sergei Shoigu từng khẳng định: "hải quân Nga hiện không cần tàu sân bay, mà chỉ cần vũ khí để đánh chìm chúng".