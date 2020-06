Xe tăng Type 15 của Trung Quốc ra mắt công chúng lần đầu tại cuộc diễu hành nhân dịp quốc khánh vào ngày 1-10 năm ngoái dù chúng chính thức đi vào biên chế một năm trước đó, hiện phần lớn xe tăng Type 15 được điều động tới biên giới với Ấn Độ. Với động cơ mạnh mẽ kết hợp cùng trọng lượng nhẹ, Type-15 có thể hoạt động hiệu quả ở những vùng cao nguyên vốn rất khó khăn cho xe tăng hạng nặng. Việc điều động phần lớn xe tăng hạng nhẹ Type 15 tới áp biên Ấn Độ khiến giới quan sát lo ngại xung đột giữa hai cường quốc châu Á có thể bùng phát. Trước đó đã có những cuộc va chạm giữa binh sĩ hai bên, tuy chưa có đổ máu song cả Ấn Độ và Trung Quốc cùng âm thầm điều động binh sĩ và khí tài lên biên giới. Việc điều động xe tăng Type 15 được coi là con bài trong việc nâng cao sức mạnh trong trường hợp nổ ra xung đột với Ấn Độ. Chương trình xe tăng hạng nhẹ Type 15, hay còn có tên gọi ban đầu là ZTQ-15 do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc Trung Quốc (NORINCO) phát triển lần đầu được hé lộ vào năm 2010. Năm 2016, phiên bản xuất khẩu của chiếc xe tăng này với tên gọi VT-5 được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế tại thành phố Châu Hải. Sau nhiều lần xuất hiện trước công chúng, xe tăng Type 15 được Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đưa vào biên chế cuối tháng 12-2018, thay thế cho Type 62 – xe tăng chiến đấu hạng nhẹ đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Sự ra đời của xe tăng Type 15 là dấu mốc quan trọng của quá trình cải cách nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Bởi lẽ, dòng xe tăng hạng nhẹ này được chế tạo nên bởi những công nghệ ưu việt trong nước những năm gần đây. Theo nhiều chuyên gia quân sự nhận xét, Type 15 là bước nhảy vọt của nền công nghiệp quốc phòng Trung Quốc từ cơ giới hóa cho tới thông tin hóa. Xe tăng Type 15 sở hữu động cơ diesel 1.000 mã lực, tức gần như gấp đôi “người tiền nhiệm” Type 62. Động cơ mạnh mẽ này đem đến cho Type 15 tỷ lệ mã lực – cân nặng đạt 28/1, để so sánh, tỉ lệ mà xe tăng tiên tiến bậc nhất của Mỹ M1A2 Abrams có được chỉ là 23/1. Một ưu điểm của động cơ diesel là ít bị ảnh hưởng bởi độ cao, đem đến cho Type 15 sự vận hành tốt hơn. Là xe tăng hạng nhẹ, Type 15 sở hữu trọng lượng chỉ khoảng 32-35 tấn, nhẹ hơn đáng kể so với hai dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Trung Quốc là Type 99 và Type 96 (gần 60 tấn). Trọng lượng nhẹ giúp Type 15 được dễ dàng triển khai tại những khu vực có địa hình hiểm trở như cao nguyên, rừng rậm hay thậm chí cả những khu vực có nước. Thậm chí, trong bối cảnh chiến tranh tại các đảo hay các vùng ven biển, Type 15 có thể hoạt động hiệu quả hơn các loại xe tăng đổ bộ nhờ tính linh hoạt cao của mình. Xét về hỏa lực, Type 15 được trang bị trọng pháo 105mm có khả năng bắn các loại đạn xuyên phá giáp thép với tốc độ cao và tên lửa chống tăng. Ngoài ra, Type 15 còn có thể được trang bị dàn phóng lựu đạn 35mm, súng máy 12,7mm và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến. Đây được coi là một trong những vũ khí cực mạnh trong các chiến trường miền sơn cước.

