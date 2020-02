Hãng tin North Press Agency hôm 20-2 cho biết, tại khu vực lân cận thành phố Tel Tamr của Syria, một trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi xảy ra đám cháy lớn Thông tin ban đầu cho biết trước đây tại căn cứ quân sự này có khoảng 50 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số xe bọc thép và thiết bị liên lạc được triển khai làm nhiệm vụ Sau khi xảy ra đám cháy lớn, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ cùng với phương tiện tác chiến của họ được nhìn thấy đã triệt thoái khỏi căn cứ quân sự nói trên Cần lưu ý rằng mới đây đã xảy ra một vụ tập kích do quân đội chính phủ Syria (SAA) tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên lãnh thổ nước này và gây ra khá nhiều thương vong Vậy đám cháy lớn tại trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có phải là hành động tương tự từ SAA, hay đây là "tác phẩm" của các tay súng người Kurd có thù địch với họ? Tính cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra từ phía Ankara về vấn đề trên, nhưng theo một số nguồn tin địa phương thì họ không nghe thấy có tiếng súng hay dấu hiệu giao tranh Chính vì vậy, các nhà phân tích tình hình khu vực cho rằng căn cứ quân sự trên bị đốt cháy bởi chính binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, khi họ quyết định chuyển lực lượng của mình sang địa điểm khác "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rút lui khỏi các trạm quan sát ở Syria, nơi họ chiếm đóng gần khu định cư Tel Tamr ở phía Bắc tỉnh Hasek", hãng tin North Press Agency cho biết trên trang Twitter của mình Bên cạnh đó, North Press Agency còn cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang rút lui khỏi các khu định cư Shabliya, Al-Manajir và Es-Saud, đây là những địa điểm họ mới chiếm đóng từ khi tiến hành chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" North Press Agency sau đó khẳng định rằng chính binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt cháy căn cứ quân sự của mình trước khi rời bỏ chúng, đây không phải kết quả của cuộc tấn công từ phía đối phương Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra quyết định trên có lẽ liên quan đến chiến dịch tấn công lớn mà họ chuẩn bị phát động nhằm chống lại SAA Hiện nay nhiều trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đã nằm trong tầm súng của binh sĩ Syria, nhưng lệnh tấn công chưa được đưa ra là bởi Damascus không muốn leo thang thêm căng thẳng Nhưng nếu như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tiến hành chiến dịch quân sự lớn để chống lại họ, lúc này phía Syria chắc chắn chẳng còn kiêng nể gì nữa mà không "nhổ bỏ" các căn cứ trên Rõ ràng các trạm quan sát nằm đơn độc với lực lượng trực chiến rất mỏng lại không được yểm trợ hỏa lực đầy đủ sẽ là mục tiêu mà đối phương có thể tiêu diệt một cách dễ dàng Vì lý do này cho nên Ankara đã quyết định rút quân khỏi đây và phá hủy chúng nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ của mình và không để đối phương có cơ hội tận dụng cơ sở vật chất

Hãng tin North Press Agency hôm 20-2 cho biết, tại khu vực lân cận thành phố Tel Tamr của Syria, một trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi xảy ra đám cháy lớn Thông tin ban đầu cho biết trước đây tại căn cứ quân sự này có khoảng 50 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số xe bọc thép và thiết bị liên lạc được triển khai làm nhiệm vụ Sau khi xảy ra đám cháy lớn, các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ cùng với phương tiện tác chiến của họ được nhìn thấy đã triệt thoái khỏi căn cứ quân sự nói trên Cần lưu ý rằng mới đây đã xảy ra một vụ tập kích do quân đội chính phủ Syria (SAA) tiến hành nhằm vào một căn cứ quân sự lớn của Mỹ trên lãnh thổ nước này và gây ra khá nhiều thương vong Vậy đám cháy lớn tại trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có phải là hành động tương tự từ SAA, hay đây là "tác phẩm" của các tay súng người Kurd có thù địch với họ? Tính cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông báo nào được đưa ra từ phía Ankara về vấn đề trên, nhưng theo một số nguồn tin địa phương thì họ không nghe thấy có tiếng súng hay dấu hiệu giao tranh Chính vì vậy, các nhà phân tích tình hình khu vực cho rằng căn cứ quân sự trên bị đốt cháy bởi chính binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, khi họ quyết định chuyển lực lượng của mình sang địa điểm khác "Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rút lui khỏi các trạm quan sát ở Syria, nơi họ chiếm đóng gần khu định cư Tel Tamr ở phía Bắc tỉnh Hasek", hãng tin North Press Agency cho biết trên trang Twitter của mình Bên cạnh đó, North Press Agency còn cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang rút lui khỏi các khu định cư Shabliya, Al-Manajir và Es-Saud, đây là những địa điểm họ mới chiếm đóng từ khi tiến hành chiến dịch "Mùa xuân hòa bình" North Press Agency sau đó khẳng định rằng chính binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt cháy căn cứ quân sự của mình trước khi rời bỏ chúng, đây không phải kết quả của cuộc tấn công từ phía đối phương Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra quyết định trên có lẽ liên quan đến chiến dịch tấn công lớn mà họ chuẩn bị phát động nhằm chống lại SAA Hiện nay nhiều trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đã nằm trong tầm súng của binh sĩ Syria, nhưng lệnh tấn công chưa được đưa ra là bởi Damascus không muốn leo thang thêm căng thẳng Nhưng nếu như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tiến hành chiến dịch quân sự lớn để chống lại họ, lúc này phía Syria chắc chắn chẳng còn kiêng nể gì nữa mà không "nhổ bỏ" các căn cứ trên Rõ ràng các trạm quan sát nằm đơn độc với lực lượng trực chiến rất mỏng lại không được yểm trợ hỏa lực đầy đủ sẽ là mục tiêu mà đối phương có thể tiêu diệt một cách dễ dàng Vì lý do này cho nên Ankara đã quyết định rút quân khỏi đây và phá hủy chúng nhằm đảm bảo an toàn cho binh sĩ của mình và không để đối phương có cơ hội tận dụng cơ sở vật chất