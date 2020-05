Máy bay của Israel đã phóng một số tên lửa từ khu vực Cao nguyên Golan nhằm vào các mục tiêu ở miền Nam Syria, tuy nhiên một lần nữa hệ thống phòng không S-300 của Syria lại "im lìm lặng lẽ". Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết các vụ nổ do đòn tập kích của Israel đã được nghe thấy ở khu vực Al Quneitra và Daraa, ở miền Nam Syria, nơi có lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon và các căn cứ của Lực lượng Quds của Iran. Trang BulgarianMilitary dẫn thông tin từ Aviapro cho hay, quân đội Syria được cho là đã tỏ ra thất vọng với các hệ thống radar của Nga được sử dụng bởi hệ thống phòng không S-300 và hệ thống phòng không Pantsir-S1. Thậm chí quân đội Syria còn cho rằng hệ thống S-300 tối tân mà họ tiếp nhận từ Nga hoàn toàn vô dụng tại chiến trường này. Theo đó, truyền thông Syria cho rằng radar của các hệ thống này hoàn toàn không phù hợp để bắn trúng các mục tiêu như vậy. Ngược lại, không giống như các radar của Nga , radar của Trung Quốc cung cấp hiệu quả cao hơn nhiều. Nhờ các radar này mà cuộc tấn công mới nhất của Israel đã bị đẩy lùi. Việc S-300 liên tục thể hiện hiệu suất kém cỏi tại Syria cho thấy đằng sau đó là cả một vấn đề lớn trong chiến lược các bên tại đây. Rõ ràng S-300 được quảng bá là một trong những hệ thống phòng thủ đánh chặn hàng đầu thế giới, nhưng chúng lại "bất lực" trước các cuộc tấn công của Israel. Trước đây khi Nga mới chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria, Israel đã phải cho không quân "án binh bất động" cả tháng trời vì lo ngại sẽ bị bắn hạ tại Syria. Nhưng chỉ 1-2 tháng sau đó, không quân Israel bắt đầu tấn công vào Syria, mở đầu là các chiến đấu cơ tàng hình F-35I. Giới quan sát cho rằng, lựa chọn tiêm kích này vì Tel Aviv vẫn lo sợ S-300 của Syria. Tuy nhiên trong các cuộc tấn công gần đây, không quân Israel không cần tới F-35I, mà ngay những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 như F-15, F-16 vẫn ngang nhiên ra vào không phận Syria để không kích bất chấp hệ thống S-300 Syria đã đi vào trực chiến. Một số ít ý kiến cho rằng S-300 đã thực chiến không như mong đợi, thông số thực chiến kém xa so với thử nghiệm và quảng bá của Nga. Tuy nhiên, đa số ý kiến lại cho rằng, S-300 "bất lực" là do Nga chứ không phải bản chất kỹ thuật của hệ thống phòng không này yếu. Nếu không phải là Israel mà là một quốc gia khác tại Trung Đông liên tục không kích vào Syria thì kết quả lại là chuyện khác. Nhiều ý kiến nghi ngờ Matxcơva không "bật đèn xanh" cho S-300 Syria, hoặc cũng có thể Nga đã cung cấp một số thông số cơ bản để không quân Israel có thể "an toàn" đi không kích Syria. Nga đang có lợi ích chiến lược tại Syria nhưng bên cạnh đó họ cũng đang có mối quan hệ hết sức thân thiện với Israel. Israel là một trong số ít đồng minh của Mỹ giữ mối quan hệ mật thiết với Nga tại Trung Đông. Thậm chí Israel còn trợ giúp Nga một số công nghệ kỹ thuật quân sự trong đó có việc chế tạo các UAV chiến đấu. Công bằng mà nói Israel đang là một trong số ít những quốc gia có tiềm lực sức mạnh quân sự lớn nhất Trung Đông. Bất cứ sự tác động cứng rắn nào về mặt quân sự của Israel cũng đủ để thay đổi hiện trạng đáng kể cán cân ảnh hưởng của Nga và Mỹ tại Trung Đông. Chính vì vậy, Nga luôn giữ mối quan hệ hữu hảo với đất nước Do Thái này. Ở khía cạnh ngược lại, Israel cũng luôn có những tôn trọng nhất định dành cho Nga. Chính Tel Aviv đã tuyên bố thẳng thắn mà không giấu diếm rằng, tất cả các cuộc tấn công của họ vào Syria đều được báo trước cho Moscow. Mặt khác dù tấn công đánh tơi tả nhiều căn cứ quân sự của Iran và cả quân đội Syria, nhưng Israel lại chưa một lần đến gần căn cứ quân sự Nga tại Syria. Hơn nữa Nga cũng thừa hiểu rằng, dù gì Israel cũng chỉ tấn công bằng không quân, nếu một cuộc can thiệp toàn diện gồm cả trên bộ và thủy của Tel Aviv vào Syria thì cục diện sẽ rất bất lợi cho cả Nga và chính quyền của Tổng thống Assad. Vì vậy ghìm S-300 Syria không bắn hạ chiến đấu cơ của Israel vẫn bị cho là kế sách nước đôi của Moscow. Trước phản ứng chừng mực của Nga, Israel cũng không có cớ để mở các cuộc không kích ồ ạt vào Damascus. Đó có thể là lý do vì sao S-300 của Syria dù cực mạnh nhưng lại "bất lực" trước các cuộc không kích từ Israel. Tuy vậy việc duy trì quá lâu chiến lược "nước đôi" có thể khiến Syria giảm niềm tin vào Nga. Đây là điều mà cả Syria và Nga không mong muốn trong cục điện chiến trường hiện tại.

