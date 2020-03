Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đã đăng tải nhiều thông tin về những trận đối đầu giữa máy bay chiến đấu của họ và lực lượng tên lửa phòng không của Syria. Trường hợp điển hình và cũng gây nhiều tranh cãi nhất chính là việc Ankara tuyên bố máy bay không người lái của họ đã tập kích và tiêu diệt một tổ hợp Pantsir-S1 của Syria. Tuy nhiên phía Damascus bác bỏ thông tin này do Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào, thậm chí Syria còn cho rằng tên lửa Ankara đã đánh nhầm mô hình ngụy trang. Nhưng không chỉ riêng trường hợp Pantsir-S1, không quân Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định rằng máy bay chiến đấu của họ phá hủy tổng cộng tới 8 tổ hợp phòng không của Syria. Đặc biệt hơn, ngoài các hệ thống Pantsir-S1, S-200 Angara hay ZSU-23-4 Shilka, Thổ Nhĩ Kỳ còn cho biết trong một cuộc tập kích, họ đã phá hủy cả một tổ hợp Buk-M2E tối tân. Nếu thông tin trên được khẳng định thì rõ ràng đây là thiệt hại lớn của phía Syria, bởi Buk-M2E là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung di động cực kỳ lợi hại. Thậm chí Buk-M2E còn được đánh giá chỉ thua kém S-300PMU-2 Favorit trong biên chế lực lượng phòng không Syria và vượt trội cả S-200 Angara dù cho tầm bắn ngắn hơn. Trước tuyên bố của Ankara, Damascus đáp trả rằng mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng máy bay không người lái hiện đại và máy bay chiến đấu tối tân để đánh các hệ thống phòng không Syria nhưng hiệu quả rất thấp. Cụ thể trong suốt hai tuần chiến sự, không quân Thổ Nhĩ Kỳ chẳng thể phá hủy bất kỳ một hệ thống phòng không nào, thể hiện sự vô ích của họ trên bầu trời Syria. Theo nguồn tin từ thực địa, ngay từ đầu cuộc tấn công của máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các hệ thống phòng không Syria, một trong những tổ hợp tên lửa Buk-M2E đã thực sự bị oanh kích. Tuy nhiên vì lý do không rõ, tên lửa mà máy bay Thổ Nhĩ Kỳ phóng đi mặc dù đã nhằm đúng vào vị trí triển khai hệ thống phòng không Buk-M2E nhưng lại không gây ra thiệt hại đáng kể. Như vậy thông qua sự việc vừa rồi, phòng không Syria đã chính thức xác nhận việc tổ hợp Buk-M2E của họ đã trở thành mục tiêu tấn công của máy bay Thổ Nhĩ Kỳ. Thông qua lời thuật lại, có thể hiểu rằng phòng không Syria đã bất lực và không chặn được quả tên lửa mà tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ phóng xuống, nhưng rất may thiệt hại không xảy ra. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao tổ hợp Buk-M2E của Syria lại thoát hiểm thần kỳ đến vậy, có thể tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn trượt hoặc đầu đạn đã không phát nổ. Ở chiều ngược lại, Syria cho biết có tới 20 máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy bởi Buk-M2E từ khoảng cách xa, điều này không gây ngạc nhiên vì tầm bắn của tên lửa 9M317 trang bị cho Buk-M2E lên tới 50 km. Các chuyên gia quân sự Nga còn lưu ý rằng, nếu cần thiết, lực lượng phòng không Syria có thể dễ dàng bắn hạ một số máy bay chiến đấu F-16 của đối phương. Tuy nhiên để làm giảm tình hình căng thẳng, radar hỏa lực của tổ hợp phòng không Buk-M2E chỉ chiếu xạ vào F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ 2 lần nhưng không phóng đạn.

