Không quân Nga vừa tiến hành một cuộc tập trận, trong đó máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đã sử dụng một quả bom xuyên bê tông phản lực BETAB 500 trọng lượng 500 kg. Vũ khí này có khả năng xuyên thủng sàn bê tông cốt thép dày 1 mét, hoặc xuyên qua lớp đất dày tới 3 mét và loại bỏ tất cả kẻ thù Quả bom xuyên phản lực BETAB 500 do máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 thả xuống nhanh chóng tăng tốc và giáng một đòn chính xác vào nơi trú ẩn của kẻ thù (giả định trong tập trận) Tuy nhiên theo quan sát thì vụ nổ không xảy ra, điều này có liên quan đến đặc điểm của BETAB-500 đó là nó sẽ xuyên sâu vào trong lòng đất rồi mới phát nổ để gia tăng tối đa mức độ thiệt hại so với nổ ngay khi chạm vào bề mặt. Bom xuyên bê tông phản lực BETAB-500 tỏ ra rất xuất sắc trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, nơi chúng dễ dàng phá hủy các boongke và nơi trú ẩn của phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS. Theo số liệu của nhà sản xuất, bom BETAB 500 có trọng lượng toàn phần 475 kg, chiều dài 2,5 m; đường kính thân 426 mm; sải cánh 450 mm; mang theo đầu đạn xuyên phá nặng 380 kg trong đó có 77 kg thuốc nổ mạnh. Chi tiết khiến BETAB 500 trở nên đặc biệt, độc nhất vô nhị so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới đó là nó được trang bị thêm một bộ phận đẩy phản lực ở đuôi. Sau khi được thả từ máy bay chiến đấu, động cơ này sẽ kích hoạt khi cách mặt đất vài chục mét nhằm tăng tốc độ rơi, từ đó cung cấp thêm động năng cho bom. Bom BETAB 500 có thể thả trong dải độ cao từ 150 m cho tới 20.000 m, vận tốc khi chạm mục tiêu đối với BETAB 500U là 500 - 2.300 km/h, trong khi đó con số này ở phiên bản BETAB-500SP là 700 - 1.150 km/h. Nhờ sử dụng đầu xuyên độ bền cao và ngòi nổ giữ chậm, bom BETAB sẽ tận dụng động năng cực mạnh để xâm nhập sâu vào trong boong ke, hầm ngầm rồi mới phát nổ để làm tăng tối đa thiệt hại cho đối phương Phiên bản bom BETAB 500 SHP còn có thể xuyên thủng vỏ giáp dày 550 mm của xe tăng. Khi xuyên vào vùng vật chất đặc như đất đá cứng, bom sẽ tạo ra một hố sâu hình phễu với đường kính khoảng 4,5 m. Trong khi đó, nếu rơi trúng và xuyên sâu xuống dưới nền đường băng, bom BETAB 500 SHP sẽ phá hủy bề mặt bê tông ở phía trên trong diện tích khoảng 50 m2. Phương pháp tăng cường động cơ phản lực còn khiến bom xuyên của Nga đạt độ sâu tương đương với các loại bom hạng nặng của Mỹ, trong khi kích thước lẫn trọng lượng đều nhẹ hơn gấp nhiều lần. Trong tương lai dự kiến Nga sẽ sớm cho ra mắt phiên bản dẫn đường "thông minh hóa" của bom BETAB 500 nhằm nâng cao mức độ hiệu quả trong các trận không kích.

