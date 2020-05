Không quân Nga dự kiến sẽ nhận thêm 76 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Izvestia trích dẫn các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự và Bộ Quốc phòng Nga cho biết hợp đồng chế tạo máy bay đã được thỏa thuận. Bộ Quốc phòng Nga về cơ bản đã đồng ý các điều khoản trong hợp đồng cung cấp phiên bản Su-34M. Cụ thể, máy bay sẽ được sản xuất theo cấu hình hiện đại hóa, tổng cộng 76 chiếc dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2027. "Chi tiết về hợp đồng cho một lô lớn Su-34 sản xuất mới đã được thỏa thuận. Mặc dù bản thân tài liệu chưa được ký, nhưng các tổ hợp công nghiệp quốc phòng đã bắt đầu nhận đặt hàng các thành phần đơn lẻ". "Theo thông báo, giai đoạn từ nay cho đến năm 2027, kế hoạch sản xuất dự kiến là từ 8 đến 14 máy bay mỗi năm. Các bộ phận đầu tiên của Su-34M sẽ đến nhà máy trong nửa cuối năm nay để tiến hành lắp ráp", Izvestia cho biết. Được biết tất cả các máy bay Su-34 theo hợp đồng mới sẽ được sản xuất theo chương trình phát triển có tên gọi "Sych". Nội dung hiện đại hóa bao gồm cập nhật hệ thống điện tử hàng không, cài đặt vũ khí chính xác và một bộ khí tài trinh sát treo ngoài. Trang Bmpd viết rằng trong khuôn khổ dự án "Sych", ba tổ hợp thiết bị cũ có thể thay thế bằng khí tài trinh sát mới đang được phát triển, cung cấp cho máy bay khả năng phát hiện mục tiêu cao vượt trội. "Một biến thể của khí tài trinh sát điện tử với ký hiệu UKR-RT, thiết bị quang điện tử UKR-OE và UKR-RL cho radar. Tất cả đều sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất để tương tác với máy bay", Bmpd viết Cần nhắc lại rằng cho đến thời điểm hiện tại, theo hai hợp đồng đã ký năm 2008 và 2012, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được 32 và 92 máy bay ném bom Su-34 tương ứng. Một điều cần lưu ý nữa chính là trước đó ngay trong nội bộ nước Nga đã có khá nhiều chuyên gia quân sự lên tiếng đề nghị Bộ Quốc phòng không nên mua sắm thêm máy bay ném bom tiền tuyến Su-34. Lý do được đưa ra chủ yếu nằm ở nhận định rằng khái niệm thiết kế của Su-34 đã lạc hậu, tính năng không được như kỳ vọng và nhất là không có gì vượt trội so với Su-30SM hay Su-35 trong vai trò tấn công mặt đất, còn chức năng không chiến lại thua xa. Trong tình cảnh đó, vào cuối năm 2019, thông tin về phiên bản nâng cấp của "Thú mỏ vịt" Su-34 với ký hiệu Su-34M đã lần đầu tiên được nhà sản xuất giới thiệu. Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất, ông Yuri Slyusar cho rằng đánh giá về sơ bộ, phiên bản Su-34M chắc chắn sẽ vượt trội so với "người tiền nhiệm". "Sau khi hiện đại hóa, hiệu quả của nó sẽ tăng thêm ít nhất hai lần. Hơn nữa, rất sớm, Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu nhận được phiên bản nâng cấp toàn diện của phương tiện chiến đấu trên". "Máy bay mới rất hứa hẹn và tôi chắc chắn rằng nó sẽ được cải tiến và sản xuất nhiều trong những năm tới", người đứng đầu tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất tự tin cho biết. Mặc dù vậy, những người phản đối mua thêm Su-34 có vẻ chưa tin tưởng lắm vào lời giải thích trên, họ cho rằng trước mắt chỉ nên đặt hàng chế tạo số lượng nhỏ để đánh giá thật kỹ, nếu đạt kỳ vọng hãy tiến tới mua trên quy mô lớn.

