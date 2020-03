Ít ai biết rằng chiến đấu cơ nổi tiếng F16 còn có một phiên bản nổi tiếng cạnh tranh trực tiếp với F15 trong vai cường kích đa năng tấn công mặt đất, đó chính là biến thể F16XL. So với nguyên mẫu F16, phiên bản F16XL có thay đổi lớn về thiết kế phần cánh. Để tăng thêm các điểm treo vũ khí, F16XL được thiết kế cánh tam giác. Thiết kế này giúp cho F16XL có tới 17 điểm treo vũ khí thay vì chỉ 8 điểm như trên F16 nguyên bản. Ngoài ra với kiểu cánh tam giác không cánh đuôi ngang sẽ giúp F16XL xoay sở tốt hơn trong việc bay thấp. Chuyến bay đầu tiên của F16XL được thực hiện vào ngày 3/ 7/1982. Nhà sản xuất đã chế tạo hai nguyên mẫu bao gồm một chỗ và hai chỗ ngồi. F16XL có chiều dài 16,5m, sải cánh 10,4m, chiều cao 5,3m. Trọng lượng rỗng 9,8 tấn trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 21,8 tấn. Máy bay sử dụng một động cơ General Electric F110-GE-100 với lực đẩy thô 76,3 kN và khi đốt tăng lực là 125kN. Máy bay đạt vận tốt cực đại Mach 2,0, tầm bay 4.590km, trần bay 15km. Tuy được coi là thiết kế mang tính cách mạng khi có chiều dài hơn 1,4m, tỷ lệ nâng cũng tăng lên 25% , mang được nhiên liệu nhiều hơn tới 82% so với F-16A, nhưng khi so sánh với đối thủ F15E, F16XL tỏ ra yếu thế. Cuối cùng các nguyên mẫu được chuyển cho NASA làm các thí nghiệm, sau đó chúng được đưa thẳng vào viện bảo tàng.

Ít ai biết rằng chiến đấu cơ nổi tiếng F16 còn có một phiên bản nổi tiếng cạnh tranh trực tiếp với F15 trong vai cường kích đa năng tấn công mặt đất, đó chính là biến thể F16XL. So với nguyên mẫu F16, phiên bản F16XL có thay đổi lớn về thiết kế phần cánh. Để tăng thêm các điểm treo vũ khí, F16XL được thiết kế cánh tam giác. Thiết kế này giúp cho F16XL có tới 17 điểm treo vũ khí thay vì chỉ 8 điểm như trên F16 nguyên bản. Ngoài ra với kiểu cánh tam giác không cánh đuôi ngang sẽ giúp F16XL xoay sở tốt hơn trong việc bay thấp. Chuyến bay đầu tiên của F16XL được thực hiện vào ngày 3/ 7/1982. Nhà sản xuất đã chế tạo hai nguyên mẫu bao gồm một chỗ và hai chỗ ngồi. F16XL có chiều dài 16,5m, sải cánh 10,4m, chiều cao 5,3m. Trọng lượng rỗng 9,8 tấn trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 21,8 tấn. Máy bay sử dụng một động cơ General Electric F110-GE-100 với lực đẩy thô 76,3 kN và khi đốt tăng lực là 125kN. Máy bay đạt vận tốt cực đại Mach 2,0, tầm bay 4.590km, trần bay 15km. Tuy được coi là thiết kế mang tính cách mạng khi có chiều dài hơn 1,4m, tỷ lệ nâng cũng tăng lên 25% , mang được nhiên liệu nhiều hơn tới 82% so với F-16A, nhưng khi so sánh với đối thủ F15E, F16XL tỏ ra yếu thế. Cuối cùng các nguyên mẫu được chuyển cho NASA làm các thí nghiệm, sau đó chúng được đưa thẳng vào viện bảo tàng.