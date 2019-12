Trang Avia của Nga cho biết, theo các số liệu chính thức từ phía Mỹ, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M và tiêm kích Su-27 (cũng được báo cáo về sự xuất hiện của Su-30) đã có "hành động không chuyên nghiệp" Cụ thể, các chiến đấu cơ của Nga đã thực hiện thao tác mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm vào khu trục hạm Mỹ USS Ross lúc đó đã đi vào lãnh hải của Ukraine, hướng đến cảng Odessa Nguồn tin của trang Avia cho rằng, cuộc tấn công mô phỏng của máy bay chiến đấu Nga đã làm mất tinh thần thủy thủ đoàn của tàu chiến, gây ra sự phẫn nộ từ chỉ huy hải quân Mỹ "Lực lượng không gian vũ trụ Nga ở Biển Đen mô phỏng một cuộc tấn công vào tàu khu trục Mỹ. Vào ngày 23-12, các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M được sự yểm trợ của Su-27 (Su-30) đã mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa vào mục tiêu mặt nước" "Theo thông tin tình báo, mục tiêu là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ross của hải quân Mỹ, con tàu khi đó đã đi đến cảng Odessa, vì vậy đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng" "Các máy bay đã thực hiện cuộc diễn tập điển hình của hành động không kích bằng tên lửa hành trình và quay trở lại sân bay", chỉ huy không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố chính thức Không chỉ có vậy, nguồn tin từ Pravda TV còn cho biết biên đội chiến đấu cơ Nga tiếp tục có hành động chế áp điện tử đối với khu trục hạm Mỹ như từng làm nhiều lần trước đây "Tàu khu trục Mỹ bị tấn công bởi tổ hợp chiến tranh điện tử của Nga, do đó đã mất quyền kiểm soát, điều này khiến người Nga có lý do để tiếp tục chế giễu các thủy thủ Mỹ" "Trên con tàu bất động trở thành mục tiêu, các máy bay chiến đấu Nga đã xuất hiện, mô phỏng cách tiếp cận của một cuộc tấn công quân sự, ngụ ý sự hủy diệt khu trục hạm USS Ross từ trên không" "Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã khiếu nại với Nga về việc biến chiến hạm của họ thành mục tiêu mô phỏng. Lầu Năm Góc đang phản đối bởi đây không phải lần đầu tiên Nga có hành động như vậy", Pravda TV cho biết Mặc dù các hãng thông tấn Nga đưa tin như trên, tuy nhiên thật ngạc nhiên là sau đó khi truy xét lại nguồn gốc thì vẫn chưa tìm thấy những phát biểu tương tự từ Bộ Quốc phòng Mỹ Chính vì vậy thông tin mà báo chí Nga đưa ra đang bị nghi ngờ là không có thật, hoặc họ đã nói quá lên về một sự việc có tính chất không quá căng thẳng Ngoài ra cũng phải nhắc lại việc cách đây ít lâu, chính chuyên gia quân sự Nga đã phải phủ nhận máy bay chiến đấu nước này đủ sức chế áp điện tử khu trục hạm Mỹ Lý do là bởi vì chênh lệch công suất giữa thiết bị tác chiến điện tử của khu trục hạm và máy bay là quá lớn và thậm chí chiến đấu cơ có thể bị chế áp ngược, chưa kể thời gian tiếp xúc còn quá ngắn

