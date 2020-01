Việc quân đội Syria thúc thủ tại thị trấn chiến lược Abu Jurayf đã khiến họ mất đi vị trí then chốt trên chiến trường Idlib. Không những vậy họ còn buộc phải bỏ lại một số khí tài quan trọng khi tháo chạy. Trong số này có cả súng phóng lựu phóng loạt AGS-17, loại vũ khí được ví như "máy hủy diệt bộ binh". Trước đó, hôm 15-1, trong cuộc tấn công đầu tiên của năm 2020 ở chiến trường Idlib, quân đội Syria cùng đồng minh đã giành được chiến thắng quan trọng khi phá vỡ nhiều tuyến phòng thủ của phiến quân ở Đông Nam Idlib, tái kiểm soát nhiều thị trấn, trong đó có Abu Jurayf. Cùng với chiến trường Idlib, quân đội Syria còn mở một mặt trận mới ở Aleppo với mục tiêu giải phóng toàn bộ các khu vực nông thôn xung quanh thành phố Aleppo. Tuy nhiên việc nhanh chóng để mất trị trấn chiến lược Abu Jurayf một lần nữa cho thấy sức tác chiến của SAA đang có vấn đề trong bối cảnh họ liên tục được Nga "bơm" vũ khí. Cách đây ít lâu, số súng phóng lựu tự động AGS-17 Plamya cỡ 30 mm này được lấy từ các kho dự trữ chiến lược của quân đội Nga, tình trạng của chúng hiện vẫn còn rất tốt, có thể còn chưa được sử dụng lần nào để viện trợ cho quân đội Syria. Hiện nay quân đội Nga đã thay thế AGS-17 bằng phiên bản nâng cấp AGS-30 và AGS-40, do vậy số vũ khí cũ trở nên thừa thãi, giải pháp tốt nhất là mang đi viện trợ cho đồng minh. Những khẩu súng phóng lựu tự động AGS-17 này được chuyển giao cho quân đội Syria trong lúc tình hình thực địa có nhiều diễn biến nóng bỏng, Nga hy vọng số vũ khí này sẽ giúp SAA đảo ngược thế trên chiến trường. Lấy kinh nghiệm từ chiến trường Việt Nam cùng các cuộc xung đột biên giới cuối thập niên 1960, các nhà thiết kế Liên Xô đã phát triển thành công súng phóng lựu liên thanh AGS-17 30 mm. Quá trình phát triển AGS-17 bắt đầu từ năm 1967 và đến năm 1970 nó chính thức gia nhập biên chế quân đội Liên Xô và trở thành vũ khí cá nhân hỏa lực mạnh cho các đơn vị bộ binh nước này cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Với tốc độ bắn rất cao, đạn sát thương mạnh, súng phóng lựu AGS-17 được xem là khắc tinh của chiến thuật chiến tranh "biển người". Mỗi khi AGS-17 cùng lính đặc nhiệm Nga xuất hiện thường gây cho IS những tổn thất kinh hoàng. Súng có trọng lượng 31kg, sử dụng hộp tiếp đạn hình tròn chứa 30 viên đạn. Súng có tốc độ bắn liên thanh lên tới 400 phát/phút. Tầm tác chiến của súng lên tới 1.700m. Đạn lựu sử dụng cho súng AGS-17 có hai loại bao gồm VOG-17 và VOG-17M. Súng có thể bắn theo 3 chế độ: phát một, loạt ngắn 5 viên hoặc loạt dài 10 viên. AGS-17 được coi là một trong số những vũ khí trang bị cho bộ binh đáng sợ nhất hiện nay.

