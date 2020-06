Theo dữ liệu vừa được truyền thông công bố, trong chiến dịch tấn công quy mô lớn chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA), 23 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy, chủ yếu số vũ khí này do UAE viện trợ. Đáng chú ý ở chỗ Ukraine đã góp phần vào sự thành công lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, trên thực tế chính nhờ Kiev mà các lực lượng thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) và đồng minh mới giành được quyền kiểm soát tình hình ở đất nước này. "Trong những năm gần đây, tại các cuộc xung đột quân sự ở Syria và Libya, ít nhất 23 hệ thống pháo - tên lửa phòng không (ZRPK) Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã bị phá hủy", tạp chí Defense Express của Ukraine cho biết. Theo trang quân sự của Ukraine, 8 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt ở Syria và 15 tổ hợp khác tại chiến trường Libya, đây là thiệt hại nặng nề chưa từng có. Defense Express lưu ý thêm, phần lớn Pantsir-S1 bị tiêu diệt bởi vũ khí bởi Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, đó là tên lửa hạng nhẹ MAM-L do máy bay không người lái Bayraktar TB2 và Anka-S phóng đi. Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự Nga tỏ ý nghi ngờ rằng nhờ các trạm trinh sát điện tử thụ động Kolchuga của Ukraine mà máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng phát hiện nơi triển khai Pantsir-S1 và tìm đến để phá hủy. Tuy nhiên theo Ukraine, họ cho biết radar của hệ thống phòng không Nga thực chất đã bị chế áp bởi hệ thống tác chiến điện tử Koral của Thổ Nhĩ Kỳ, mà theo một số tài liệu thì chúng được phát triển với sự tham gia của quân đội Ukraine. "Chìa khóa cho sự thành công đối với hoạt động tác chiến liên quan đến việc sử dụng UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhằm chống lại các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga". "Bên cạnh đó là việc lập kế hoạch rõ ràng cùng với sự phối hợp hành động một cách nhuần nhuyễn của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu". "Máy bay không người lái thường được sử dụng như một phần của nhóm tấn công. Mục tiêu bị bắn hạ từ các khoảng cách và độ cao khác nhau, cả ngày lẫn đêm, trong chế độ trực chiến và khi di chuyển với radar đã tắt". "Điều này trở nên khả thi nhờ việc sử dụng các trạm giám sát và chế áp điện tử đối với phương tiện vô tuyến mặt đất mang tên Koral do công ty Aselsan chế tạo, với sự giúp sức tích cực từ phía Ukraine", Defense Express cho hay. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về vũ khí Nga, rõ ràng Ukraine có thể cung cấp sự trợ giúp rất hiệu quả đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc vượt qua hàng rào điện tử của Pantsir-S1 để tiêu diệt chúng. Hành động của Kiev nhằm giúp Ankara tiêu diệt nhiều tổ hợp Pantsir-S1 cũng có lợi cho chính họ, khi Ukraine đã nhập khẩu rất nhiều UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và dự định sử dụng chúng tại chiến trường miền Đông. Trong khi đó, hiện tại Nga bác bỏ thông tin cho rằng có tới 23 tổ hợp Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt mà chỉ thừa nhận mất 5 hệ thống, Moskva cáo buộc rằng nhiều hình ảnh và video đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chỉnh sửa với mục đích tuyên truyền.

Theo dữ liệu vừa được truyền thông công bố, trong chiến dịch tấn công quy mô lớn chống lại Quân đội Quốc gia Libya (LNA), 23 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy, chủ yếu số vũ khí này do UAE viện trợ. Đáng chú ý ở chỗ Ukraine đã góp phần vào sự thành công lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, trên thực tế chính nhờ Kiev mà các lực lượng thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) và đồng minh mới giành được quyền kiểm soát tình hình ở đất nước này. "Trong những năm gần đây, tại các cuộc xung đột quân sự ở Syria và Libya, ít nhất 23 hệ thống pháo - tên lửa phòng không (ZRPK) Pantsir-S1 do Nga sản xuất đã bị phá hủy", tạp chí Defense Express của Ukraine cho biết. Theo trang quân sự của Ukraine, 8 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt ở Syria và 15 tổ hợp khác tại chiến trường Libya, đây là thiệt hại nặng nề chưa từng có. Defense Express lưu ý thêm, phần lớn Pantsir-S1 bị tiêu diệt bởi vũ khí bởi Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, đó là tên lửa hạng nhẹ MAM-L do máy bay không người lái Bayraktar TB2 và Anka-S phóng đi. Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự Nga tỏ ý nghi ngờ rằng nhờ các trạm trinh sát điện tử thụ động Kolchuga của Ukraine mà máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ dễ dàng phát hiện nơi triển khai Pantsir-S1 và tìm đến để phá hủy. Tuy nhiên theo Ukraine, họ cho biết radar của hệ thống phòng không Nga thực chất đã bị chế áp bởi hệ thống tác chiến điện tử Koral của Thổ Nhĩ Kỳ, mà theo một số tài liệu thì chúng được phát triển với sự tham gia của quân đội Ukraine. "Chìa khóa cho sự thành công đối với hoạt động tác chiến liên quan đến việc sử dụng UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhằm chống lại các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga". "Bên cạnh đó là việc lập kế hoạch rõ ràng cùng với sự phối hợp hành động một cách nhuần nhuyễn của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu". "Máy bay không người lái thường được sử dụng như một phần của nhóm tấn công. Mục tiêu bị bắn hạ từ các khoảng cách và độ cao khác nhau, cả ngày lẫn đêm, trong chế độ trực chiến và khi di chuyển với radar đã tắt". "Điều này trở nên khả thi nhờ việc sử dụng các trạm giám sát và chế áp điện tử đối với phương tiện vô tuyến mặt đất mang tên Koral do công ty Aselsan chế tạo, với sự giúp sức tích cực từ phía Ukraine", Defense Express cho hay. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về vũ khí Nga, rõ ràng Ukraine có thể cung cấp sự trợ giúp rất hiệu quả đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc vượt qua hàng rào điện tử của Pantsir-S1 để tiêu diệt chúng. Hành động của Kiev nhằm giúp Ankara tiêu diệt nhiều tổ hợp Pantsir-S1 cũng có lợi cho chính họ, khi Ukraine đã nhập khẩu rất nhiều UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và dự định sử dụng chúng tại chiến trường miền Đông. Trong khi đó, hiện tại Nga bác bỏ thông tin cho rằng có tới 23 tổ hợp Pantsir-S1 đã bị tiêu diệt mà chỉ thừa nhận mất 5 hệ thống, Moskva cáo buộc rằng nhiều hình ảnh và video đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chỉnh sửa với mục đích tuyên truyền.