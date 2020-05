Báo chí Belarus tiếp tục đưa ra yêu cầu không có lợi cho Nga khi yêu cầu sớm trục xuất tất cả các binh lính Nga ra khỏi lãnh thổ nước này và đóng cửa hai cơ sở quân sự của Moskva, đó là trạm radar Volga và trung tâm liên lạc hải quân số 43. Thậm chí để tăng mức độ thuyết phục, những địa điểm này còn bị truyền thông địa phương gọi là "Guantanamo của Nga", ngụ ý so sánh căn cứ quân sự Nga với nhà tù nổi tiếng của quân đội Mỹ ở trên đất Cuba. "Trên lãnh thổ Belarus có tới hai ‘nhà tù Guantanamo’ của Nga cùng một lúc. Và bây giờ, ngày quan trọng đối với chúng đang đến gần, đó là ngày 6/6/2021” “Đây là thời điểm hiệp ước thuê căn cứ sẽ hết hạn, Belarus hoàn toàn có thể tuyên bố không sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Nga liên quan đến hai cơ sở quân sự này". "Trung tâm kỹ thuật vô tuyến số 474 gần làng Ozerechye, quận Kletsky là nơi đặt trạm radar cảnh báo tấn công tên lửa Volga, trong khi trung tâm liên lạc số 43 của hải quân Nga gần Vileyka, cung cấp thông tin liên lạc sóng cực dài đối với tàu ngầm hạt nhân”. “Hai căn cứ quân sự trên được Nga thuê trong thời hạn 25 năm. Hạn chót này sẽ hết hạn vào ngày 6/6/2021", báo cáo của tờ Solidarity của Belarus được báo chí Nga dẫn lại. Cần lưu ý rằng trạm radar Container của Nga đặt tại Kaliningrad có phạm vi phát hiện mục tiêu hiệu quả khoảng 3.000 km, trong khi radar Volga trên đất Belarus có tầm trinh sát lên tới 4.800 km và trường nhìn lớn hơn nhiều. Điều đặc biệt nguy hiểm là việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và triển khai các tên lửa tầm trung trên lãnh thổ các quốc gia Trung Âu và Đông Âu, Nga sẽ không thể chủ động đối phó nếu Belarus đóng cửa căn cứ radar của họ Nguy hiểm hơn nữa đối với Nga là việc Belarus sẽ đóng cửa trạm liên lạc ở Vileyka, điều này khiến các tàu ngầm Nga không có thông tin liên lạc hiệu quả cao ở phạm vi lên tới 10.000 km. Tại Vileyka có trung tâm liên lạc số 43 của hải quân Nga, được triển khai từ giữa những năm 1960. Đây là một "cánh đồng" ăng ten khổng lồ với tháp cao 300 mét, có diện tích 400 ha. Trạm thông tin này phát đi những sóng liên lạc tần số cực dài xâm nhập vào nước biển và đại dương đến độ sâu 50 mét. Căn cứ Vileyka với phạm vi liên lạc 10.000 km được thiết kế để kết nối với các tàu ngầm nằm ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và một phần Thái Bình Dương. Lý do mà Belarus đưa ra yêu cầu như vậy liên quan đến sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ nước này, khi người dân Minsk không cảm thấy vui vẻ khi lính Nga có mặt trên đất của mình. Báo chí Nga lưu ý rằng sự hiện diện của binh sĩ nước này cũng đảm bảo an ninh cho cả Belarus, tuy nhiên rõ ràng là chúng ta đang nói về tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia trong thời gian gần đây. Minsk không muốn sáp nhập với Nga theo mô hình nhà nước liên minh, họ đang thực hiện chính sách hướng mạnh về phương Tây. Belarus đang tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu - EU cũng như Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO trên tất cả các lĩnh vực, thậm chí Belarus còn lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận chung sát biên giới Nga. Cần phải làm rõ rằng tại thời điểm này, Minsk chưa nói lên quan điểm của mình về vấn đề căn cứ Nga, tuy nhiên các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu quan tâm tích cực đến các cơ sở quân sự này và sẵn sàng thay thế Nga ngay lập tức.

