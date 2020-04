Báo chí Nga cho biết, vừa qua máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ mang theo các thiết bị trinh sát điện tử trên khoang đã áp sát căn cứ không quân Hmeimim của nước này với mục đích do thám tần số radar của S-400 Để ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ, Không quân Nga đã cấp tốc điều động một tiêm kích đa năng Su-35 lên để đánh chặn, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là hành động của viên phi công này chẳng hề "hòa nhã" "Tiêm kích Su-35 Nga bay chỉ cách khoảng 7 - 8 mét so với chiếc P-8A trong tư thế đảo ngược. Phi hành đoàn trên chiếc P-8A Poseidon phải vật lộn để đối phó với nhiễu động không khí do sự áp sát của tiêm kích Nga gây ra" "Có thể thấy rằng chiếc Su-35 đã có cách tiếp cận không an toàn khi thực hiện một động thác thao diễn với tốc độ cao ở cự ly gần ngay trước mặt chiếc P-8A, gây nguy hiểm cho phi hành đoàn của chúng tôi" "Chúng tôi hy vọng rằng phi công Nga sẽ hành xử theo các tiêu chuẩn quốc tế được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn và ngăn ngừa sự cố", đại diện Hải quân Mỹ nhấn mạnh và được tạp chí Popular Mechanic đăng tải Mặc dù hiện tại Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức lên tiếng về cáo buộc của Hải quân Mỹ, tuy nhiên các phi công lái chiến đấu cơ của Moskva vẫn nổi tiếng là rất hay thực hiện thao tác tương tự Hành động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi đã ghi nhận không ít lần tiêm kích Liên Xô/Nga gặp sự cố đáng tiếc trong các phi vụ đánh chặn máy bay và tàu chiến đối phương Sự kiện gần đây nhất là việc chiếc Su-27SM3 bị rơi tại biển Đen, các chuyên gia kỳ cựu của Nga đều cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về phi công khi anh ta tiếp cận chiến hạm NATO không hợp lý, nhất là khi bay đêm Đó là hiện tại, còn trong quá khứ đã có ít nhất 2 lần các phi công quân sự Liên Xô hực hiện những động tác nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ Vào ngày 25-5-1968, một chiếc Tu-16 phiên bản trinh sát Tu-16RM-2 (Badger F) do Thiếu tá phi công Andry Pliyev cầm lái đã thực hiện thao tác bay cực thấp ngay cạnh tàu sân bay USS Essex (CV-9) của Hải quân Mỹ Việc một chiếc phi cơ lớn lượn sát đầu các thủy thủ chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh. Nhưng ở vòng lượn cuối, chiếc Tu-16 đã bị thất tốc, dẫn tới mất độ cao, đâm thẳng xuống biển và phát nổ Vụ việc khác ít được biết đến hơn nhưng cũng gây hậu quả nghiêm trọng không kém, khi vào ngày 7-7-1985, một máy bay trinh sát SH-37 của Thụy Điển đã bị tiêm kích Su-15 của Liên Xô bay kèm trên bầu trời biển Baltic Chiếc SH-37 lúc này chỉ mang theo thùng dầu phụ, nó bay thấp phía dưới bụng Su-15 để chụp ảnh vũ khí mang theo và hạ xuống độ cao 500 m rồi bất ngờ thực hiện thao tác lật úp, lấy lại trạng thái bình thường cách mặt biển 100 m rồi tiếp tục bay lên Tuy nhiên thảm họa đã xảy ra với chiếc Su-15 khi nó cũng làm theo động tác của SH-37, nhưng do mang đầy đủ vũ khí và có kích thước cồng kềnh, máy bay Liên Xô đã lao xuống biển, phi công không kịp nhảy dù và đã thiệt mạng Theo bình luận của các chuyên gia quân sự, trong vụ việc vừa qua và nhiều sự kiện khác trong quá khứ, phi công tiêm kích Nga hoàn toàn có thể xua đuổi máy bay đối phương bằng cách khác chứ không phải thông qua hành động nguy hiểm như vậy

