Là chiến đấu cơ mạnh nhất thế giới, Mỹ luôn coi F-22 Raptor là "con cưng", tuy nhiên việc loại máy bay này bị mục vỏ đặt ra nhiều dấu hỏi trong giới quan sát Cụ thể chiếc F-22 Raptor số hiệu 007 được nhìn thấy bị hư hỏng lớp vỏ khi nó đang đậu tại sân bay quân sự Edwards Tại các mối ghép của thân vỏ có thể dễ dàng nhìn thấy các phần vỏ bị mục. Đây là điều khá dễ hiểu khi vỏ máy bay được làm từ composite vốn có độ bền kém hơn nhiều so với nhôm Hiện Mỹ đã đóng dây chuyền sản xuất F-22 Raptor, chính vì thế phần vỏ máy bay muốn làm mới phải tốn nhiều thời gian và công sức, có lẽ thế mà Mỹ vẫn để cho chiếc máy bay này hoạt động dù cho vỏ máy bay bị hư hại thế này Giới quan sát nhận định, có lẽ Mỹ sẽ phải nhanh chóng đại tu phần vỏ chiếc máy bay này để đảm bảo tính năng tàng hình Khả năng tàng hình đỉnh cao, tính cơ động tốt, trang bị vũ khí tối tân, phần mềm điện tử được nâng cấp liên tục, vì thế F-22 Raptor được coi là máy bay chiến đấu mạnh nhất thế giới hiện nay Chiến đấu cơ F-22 Raptor là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên,'không đối thủ trong thời điểm hiện tại và cả trong tương lai gần Mỹ đang có 187 chiếc F-22. Các nghị sĩ Mỹ đang đề xuất tái sản xuất loại chiến đấu cơ để duy trì ưu thế tuyệt đối trước các đối thủ F-22 mang biệt danh Raptor nghĩa là “Chim ăn thịt” có chuyến bay đầu tiên vào năm 1997, chính thức đi vào biên chế năm 2005, và lần thực chiến đầu tiên trong nhiệm vụ phá hủy bộ chỉ huy của quân khủng bố IS vào năm 2015 F-22 Raptor sở hữu những công nghệ đi đầu trong lĩnh vực hàng không quân sự thế giới, như: khả năng tàng hình; có thể bay hành trình với vận tốc siêu âm mà không cần đốt tăng lực động cơ lần 2; được trang bị một radar mảng pha chủ động tiên tiến thế hệ mới, mạnh nhất hiện nay F-22 Raptor có kỹ thuật tàng hình cực đỉnh. Khả năng phản hồi radar của F-22 chỉ 0,000m2 trong khi chỉ số này của máy bay tàng hình Su-57 Nga lên tới 0,5m2 Khả năng tàng hình đỉnh cao của F-22 Raptor chính là việc vỏ máy bay được cấu tạo từ 39% titan, 24% composite, 16% nhôm Titan được sử dụng với khối lượng lớn để chịu lực và chịu nhiệt cho các chi tiết trọng yếu. Sợi composite carbon được sử dụng để bao bọc khung thân, cửa hút khí, cánh máy bay giúp gia tăng khả năng tàng hình F-22 Raptor dài 18,9m, sải cánh 13,6m, cao 5,10m, trọng lượng rỗng 19,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 38 tấn Máy bay trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đẩy có buồng đốt phụ Pratt & Whitney F119-PW-100 tích hợp bộ phận điều chỉnh hướng phụt, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2 (2.400km/h) Máy bay được trang bị hệ thống radar mảng pha cực mạnh AN/APG-77 có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ một mét vuông ở khoảng cách lên tới 240km. Đây là điều mà không có loại máy bay nào ngoài F-22 có thể làm được Về hệ thống vũ khí, ngoài pháo 6 nòng M61A2, F-22 Raptor có ba khoang vũ khí nằm trong thân và các giá treo bên ngoài. Để không chiến, F-22 sẽ mang theo 6 tên lửa AIM-120C AMRAAM tầm xa (tầm bắn 120km) và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder Để tấn công mặt đất, F-22 Raptor mang ba bom thông minh GBU-32 JDAM loại 204 kg hoặc 3 bom GBU-30 JDAM loại 454 kg cùng một số nhỏ tên lửa không đối không Trong nhiệm vụ tuần tiễu, F-22 Raptor chỉ mang theo 4 thùng dầu phụ và 8 tên lửa tầm ngắn AIM-9 Theo tiết lộ của Không quân Mỹ, khung máy bay của F-22 Raptor rất mạnh mẽ, nó có thể bay tới khi không còn được nâng cấp cơ cấu Loại khung của máy bay này được nghiên cứu chế tạo đặc biệt do những yêu cầu khắc nghiệt của Không quân Mỹ trong những năm cuối của Chiến tranh Lạnh Theo thông số thiết kế, tuổi thọ của F-22 Raptor là khoảng 8.000 giờ bay. Dù vậy, trong thực tế tuổi thọ thực sự của chiến đấu cơ này có thể đạt 12.000 đến 15.000 giờ bay mà không cần nâng cấp sửa chữa, đây là điều mà chưa máy bay chiến đấu nào trước đó có được Dù chiến đấu cơ F-35 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 mới nhất, nhưng F-22 Raptor mới là máy bay mạnh nhất Khả năng cơ động cao chưa bao giờ là một lợi thế tuyệt đối của chiến đấu cơ Mỹ trước Nga, nhưng với F-22 Raptor lại là chuyện khác. Loại máy bay này trang bị động cơ với vòi phun 2D cho phép máy bay cơ động rất cao không thua kém máy bay Su-35 hay Su-57 của Nga

