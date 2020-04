Như đã biết, thời gian qua các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Iraq vẫn luôn trong tình trạng báo động nhằm đề phòng hành động tấn công tên lửa từ Iran. Cuộc bắn phá căn cứ không quân Mỹ bằng tên lửa đạn đạo do lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện nhằm trả đũa vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Suleimani tuy không gây thiệt hại lớn nhưng đã làm Washington thực sự cảm thấy bất an. Nguyên nhân khiến tên lửa Iran có thể tập kích căn cứ Mỹ dễ dàng như vậy theo giải thích là bởi vị trí này không được bảo vệ bởi các tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot PAC 3. Sau lần bị tập kích trên, Mỹ đã khẩn trương điều động các tổ hợp PAC 3 tới bảo vệ những căn cứ trọng yếu, tuy vậy không phải doanh trại nào của họ cũng nằm dưới “chiếc ô” này. Trong tình cảnh đó, quân đội Mỹ đã buộc phải đưa ra giải pháp tình thế đó là trông đợi vào sự trợ giúp của đồng minh là quân đội Iraq. Mới đây trang Al Masdar News cho biết, Washington đã đề nghịquân đội Iraq cung cấp ít nhất một hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất để bảo vệ căn cứ không quân của mình tại Taji. Một bức ảnh chụp từ vệ tinh cũng vừa được đăng tải, cho thấy tổ hợp phòng không này đã được triển khai tại một cơ sở quân sự của Mỹ. Vũ khí trên nhận kỳ vọng sẽ đủ sức đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa có thể đến từ lực lượng vũ trang Iran, cũng như tổ chức Hồi giáo Kataib Hezbollah. “Trong hình ảnh được đăng tải, bạn có thể thấy rõ vị trí của hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga chế tạo xuất hiện tại căn cứ Taji”. “Do thực tế là Mỹ không có vũ khí này trong biên chế và Nga chưa từng cung cấp Pantsir-S1 cho Washington, các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng chúng ta đang nói về một hệ thống Pantsir-S1 từng được bán cho Iraq”, Al Masdar News nhận định. Cách đây không lâu, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 cũng đã xuất hiện tại căn cứ quân sự Taji của Mỹ nhưng không được biết đến. Tuy nhiên cần lưu ý rằng hình ảnh vệ tinh trên được chụp vào ngày 10-3-2020, cho thấy Mỹ đã tăng cường phòng thủ cho căn cứ bằng hệ thống phòng không do Nga sản xuất nhằm đề phòng mối nguy cơ từ Iran. Hiện tại Bộ Quốc phòng Mỹ hay đại diện quân đội Mỹ tại Iraq đều chưa đưa ra bình luận về sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 tại căn cứ không quân Taji. Tính năng kỹ chiến thuật của Pantsir-S1 đó là tối ưu hóa cho việc đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái, nó không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo. Cho nên để thật yên tâm thì có lẽ Mỹ vẫn sẽ phải điều tới căn cứ Taji một tổ hợp Patriot PAC 3, để 2 vũ khí trên phối hợp tác chiến cùng với nhau.

