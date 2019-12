"Nhiều đơn hàng lớn chờ đón chúng tôi trong năm 2020 nhằm ổn định ngành công nghiệp hàng không. Đợt bàn giao hàng loạt tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên cho không quân Nga sẽ bắt đầu. Đó là những thử thách thúc đẩy hoạt động của chúng tôi", giám đốc tập đoàn quốc phòng Nga Rostec Sergei Chemezov hôm qua cho biết. Phát biểu được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tiêm kích Su-57 rơi khi bay nghiệm thu tại vùng Viễn Đông của Nga. Một nguồn tin cho biết đây là chiếc đầu tiên trong lô Su-57 được sản xuất hàng loạt và dự kiến bàn giao cho không quân Nga ngày 27-12. Bộ Quốc phòng Nga năm ngoái ký hợp đồng mua 15 tiêm kích Su-57 hoàn chỉnh để nhận bàn giao trong giai đoạn 2019-2020. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi giữa tháng 5 thông báo đặt hàng 76 chiếc kèm theo những vũ khí và cơ sở hạ tầng hiện đại nhất. Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với F-35 và F-22 Mỹ cùng J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử của đối phương. Nga từng hai lần triển khai Su-57 tới Syria vào cuối năm 2018 và tháng 12-2019 để thử nghiệm tác chiến thực tế. Dòng tiêm kích này được giới phân tích quân sự đánh giá cao về khả năng cơ động so với các đối thủ, nhưng khó thể hiện hết năng lực tàng hình khi vẫn đang dùng động cơ phát triển từ biến thể cho chiến đấu cơ đa năng Su-35S. Hiện Nga đang có kế hoạch đến năm 2023 thì sẽ biên chế loạt Su-57 với động cơ mới. Tuy vậy giới quan sát tỏ ra nghi ngờ về thời điểm động cơ mới của Su-57 sẵn sàng sản xuất loạt do tới hiện tại chúng vẫn chưa hoàn thiện. Có thể tới năm 2030 loạt động cơ hoàn thiện của Su-57 mới sẵn sàng để được trang bị hàng loạt. Nga hy vọng Su-57 tiếp tục truyền thống của Su-30, Su-35 trở thành "con gà đẻ trứng vàng" trên thị trường xuất khẩu. Các quốc gia không tiếp cận được F-35 của Mỹ do rào cản về chính trị thì có thể mua Su-57 của Nga.

