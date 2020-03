Tiêm kích hạng nhẹ F-16 Fighting Falcon được biết đến như một chiến đấu cơ đa năng, tuy nhiên vai trò khi thiết kế của nó lại thiên về cường kích ném bom tầm thấp, chức năng không chiến chỉ đóng vai trò tự vệ. Những chiếc F-16 đời đầu có khả năng không chiến khá hạn chế khi không dẫn bắn được tên lửa ngoài tầm nhìn, chúng bị đánh giá sẽ thất bại 100% khi đối đầu tiêm kích của Liên Xô/Nga. Phải đến những phiên bản F-16 sau này khi được tích hợp radar mảng pha thế hệ mới cũng như tên lửa không đối không tầm xa thì khả năng không chiến của chúng mới được đánh giá là "tiệm cận F-15". Tuy nhiên bất chấp lý thuyết trên, thực tế lại cho thấy trong các cuộc đối đầu với máy bay chiến đấu do Liên Xô/Nga chế tạo từ trước đến nay, F-16 đã giành chiến thắng tuyệt đối với "tỷ số" rất đậm. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria, các phương tiện truyền thông đã công bố số liệu thống kê cụ thể về việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 chống lại tiêm kích của Liên Xô/Nga. Hóa ra cho đến nay, tiêm kích F-16 Fighting Falcon chưa từng thất bại một lần nào, nó thậm chí còn bắn hạ tới 65 máy bay tiêm kích và máy bay ném bom có nguồn gốc Liên Xô/Nga. "Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã công bố tài liệu mô tả cuộc tấn công mới đây của các máy bay chiến đấu F-16 thuộc biên chế không quân Thổ Nhĩ Kỳ". "Cần lưu ý rằng các tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã bắn hạ 2 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK của không quân Syria". Cổng thông tin điện tử Sohu của Trung Quốc đã phản ứng với sự kiện này bằng một bài báo thống kê lợi thế tuyệt đối của chiến đấu cơ F-16 so với máy bay Liên Xô/Nga với tỷ lệ 65 - 0. Con số 65 này được tác giả của tài liệu giải thích rằng đây là số máy bay do Liên Xô/Nga sản xuất đã bị các phi công lái F-16 bắn rơi vào những thời điểm khác nhau. "Cho đến ngày hôm qua, tỷ số là 63 - 0 nghiêng về F-16. Và mới đây, sau khi 2 chiếc Su-24MK bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, tỷ số được nâng lên thành 65 - 0 nghiêng về chiếc chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất". "Ngoài máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, chiến công đáng chú ý nhất của F-16 là bắn hạ các tiêm kích MiG-29 của không quân Nam Tư trong chiến dịch quân sự diễn ra năm 1999", Sohu cho biết thêm. Các chuyên gia quân sự quốc tế cũng phải thừa nhận rằng các số liệu thống kê không có lợi cho máy bay chiến đấu của Liên Xô và Nga khi chống lại tiêm kích F-16. Tuy nhiên người Nga lại cho rằng "Nếu cần thiết, phòng không Syria có thể bắn hạ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi chúng cất cánh từ các căn cứ quân sự, thậm chí sử dụng các hệ thống S-200 từ thời Liên Xô". "Rõ ràng, ngay cả các hệ thống phòng không hiện có trong kho vũ khí của Syria cũng đủ để tạo ra một thất bại thực sự cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ", trang Avia đăng tải ý kiến của chuyên gia quân sự Nga. Tuy nhiên ý kiến theo kiểu "lên gân" của chuyên gia Nga không có nhiều ý nghĩa, khi nó chẳng thể che giấu thực tế rằng F-16 vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước tiêm kích Liên Xô/Nga, thậm chí F-16 của Israel còn dễ dàng qua mặt phòng không Syria nhiều lần.

