Truyền thông Nga vừa nêu thông tin rất đáng chú ý, đó là sau khi thử nghiệm thành công ở Syria, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đã nhận được "hộ chiếu" cho phép xuất khẩu ra nước ngoài. Tờ Reporter đã nêu tên những khách hàng tiềm năng của chiếc chiến xa tối tân này, trong đó bao gồm Ấn Độ, Ai Cập, Algeria, Belarus và đặc biệt là cả Việt Nam. Theo Reporter: "Nhờ các công nghệ mới nhất và khả năng tiên tiến vượt trội, T-14 Armata sẽ trở nên rất hấp dẫn đối với các quốc gia muốn đạt được lợi thế về quân sự". "Ngay trong lúc này có thể kể tên ít nhất 5 quốc gia được xem là khách hàng tiềm năng nhất đối với T-14 Armata, đó là Ấn Độ, Belarus, Algeria, Ai Cập và Việt Nam". "Ấn Độ chính là khách hàng lớn nhất của xe tăng T-72 và T-90 của Nga, họ đã thể hiện sự quan tâm đến T-14 từ rất sớm và có thể đặt mua tới hàng ngàn chiếc đi kèm giấy phép cũng như công nghệ chế tạo". "Belarus cho đến nay phụ thuộc vào xe tăng T-72B nâng cấp. Nhưng khi nước láng giềng Ba Lan muốn mua K2 Black Panther tiên tiến của Hàn Quốc thì để duy trì cân bằng quân sự với Warsaw, Minsk có thể sẽ mua T-14 Armata từ Nga". "Algeria trong nhiều thập kỷ đã mua vũ khí Nga với số lượng đáng kể. Lực lượng xe tăng của họ được coi là một trong những thế lực mạnh nhất châu Phi, đó là lý do tại sao không ai dám tấn công đất nước này". "Dựa trên điều kiện trên, không có gì nghi ngờ gì rằng Algeria muốn mua T-14 Armata. Chiếc xe tăng này sẽ tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng và cung cấp cho họ lợi thế lớn so với các nước láng giềng trong nhiều năm". "Ai Cập đang tích cực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Đối thủ lớn của họ là Israel đã nghĩ đến việc phát triển một dòng xe tăng mới, vì vậy Cairo cần sớm mua T-14 Armata của Nga để tạo lợi thế trước đối phương". "Cuối cùng, Việt Nam cũng là một trong những khách hàng truyền thống của vũ khí, trang thiết bị quân sự tiên tiến do Nga sản xuất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương". "Hiện có rất nhiều xe tăng T-90 đang phục vụ trong biên chế quân đội Việt Nam, nhưng Hà Nội đã xem xét khả năng mua T-14 Armata ngay khi chúng được phép xuất khẩu", tờ Reporter nêu rõ. Mặc dù vậy, cũng đã có ý kiến phản bác cho rằng cần phải lưu ý đến việc hiện tại do không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy xe tăng T-14 Armata đã được thử nghiệm ở Syria. Tuy nhiên nếu thông tin trên là sự thật thì dĩ nhiên điều đó có thể trở thành bài quảng cáo tốt cho chiếc xe tăng này, khi nó chứng tỏ được hiệu suất kỹ thuật của phương tiện chiến đấu. Mặt khác trái với những thông tin về khách hàng tiềm năng đã nêu, thực tế cho đến nay không có quốc gia nào trong danh sách trên bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến T-14 Armata. Vấn đề cần quan tâm tiếp theo là Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin mà Reporter đã đăng tải, điều này đặt ra một số nghi ngờ về tính hợp lý của nó.

