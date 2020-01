Tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa RS-28 Sarmat là một trong 5 loại vũ khí chiến lược thế hệ mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong Thông điệp Liên bang đọc hồi tháng 3-2018. RS-28 Sarmat là quả tên lửa động cơ nhiên liệu lỏng có kích thước khổng lồ với chiều dài 36,3 m; đường kính thân 3 m và trọng lượng phóng tối đa lên tới 210 tấn. Tầm bắn của RS-28 Sarmat lên tới 10.900 km, vận tốc tối đa Mach 20,7 (25.000 km/h), mang theo đa đầu đạn hạt nhân công suất lớn (10 đầu đạn hạng nặng hoặc 24 đầu đạn hạng nhẹ). Đương lượng nổ của các đầu đạn trang bị cho RS-28 Sarmat theo quảng cáo có thể lên tới 50 MT, đủ sức hủy diệt cả một bang của nước Mỹ và gần như không thể đánh chặn. Tên lửa Sarmat thực hiện được đường bay phức tạp nhằm ngăn cản khả năng nội suy điểm chạm của radar phòng thủ tên lửa và đưa ra biện pháp đánh chặn. Hệ dẫn đường siêu chính xác của RS-28 Sarmat cho nó vòng tròn bán kính sai lệch mục tiêu chỉ 10 m, cộng với đương lượng nổ cực mạnh khiến nó trở thành thứ vũ khí khủng khiếp. Hiện nay tên lửa RS-28 Sarmat đã gần như hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào thành phần trực chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, tạo ra sức răn đe cực mạnh. Mặc dù thực tế là ICBM Sarmat hạng nặng của Nga được gọi là tên lửa Satan-2, nhưng mới đây nó lại bị trang Avia nhận xét rằng "chỉ là món đồ chơi" so với sản phẩm cũ. Cụ thể, Sarmat bị cho rằng có khoảng cách rất xa so với tên lửa đạn đạo liên lục địa Satan của Liên Xô. Điều này là do khả năng kỹ thuật của ICBM hạt nhân Liên Xô và do yếu tố tâm lý tác động. Theo các chuyên gia, sức mạnh ước tính của các đầu đạn mà ICBM hạng nặng mang được thực chất chỉ vào khoảng 7,5 - 10 MT, tương đương với 470 quả bom hạt nhân được thả xuống Hiroshima. Trong khi đó, R-36M Satan của Liên Xô có đương lượng nổ 20 MT (tối đa 26 MT theo các nguồn khác), tương ứng với gần 1.000 quả bom hạt nhân được thả xuống Hiroshima. Các nhà phân tích cũng chú ý đến tác động tâm lý, mặc dù có thông tin Sarmat Nga sẽ được trang bị đầu đạn dạng tàu lượn siêu vượt âm, nhưng điều này không dẫn đến bất kỳ sự hoảng loạn nào, trong khi Satan thực sự khiến cả thế giới kinh sợ. "Điều này đủ để nhớ lại sự hoảng loạn đang ngự trị trên thế giới, với sự ra đời của tên lửa đạn đạo liên lục địa R-36, hãy nhớ lại các đối thủ đã sợ nó như thế nào". "Với RS-28 Sarmat, nỗi sợ hãi này không được quan sát thấy ít nhất là cho đến bây giờ, và điều đó nói lên rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ", các chuyên gia ghi chú. Đây cũng được coi là tình trạng chung của nhiều vũ khí thế hệ mới do Nga chế tạo, khi chúng lâm vào tình trạng "đầu voi đuôi chuột", chủ yếu là do thiếu kinh phí.

