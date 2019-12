Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Valery Gerasimov mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục điều động tiêm kích tàng hình Su-57 tới Syria để đánh giá tính năng. Sau khi thông tin trên xuất hiện đã có nhiều ý kiến lo ngại rằng việc Nga thông báo trước kế hoạch triển khai Su-57 tới Syria sẽ là cơ hội để tình báo đối phương tập trung khai thác thông tin. Tuy nhiên theo giới chức quân sự Nga thì điều này không đáng ngại, do thực tế là khi Su-57 xuất hiện tại Syria hồi năm 2018 nó đã qua mặt mọi hệ thống cảnh giới của đối phương. Trang Avia của Nga cho biết, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su57 do Nga sản xuất tại Syria đã gây ra sự ngạc nhiên hoàn toàn đối với tất cả thế giới. Tuy nhiên ở một mức độ lớn hơn đối với Israel, không có hệ thống phòng không hay phòng thủ tên lửa nào của nhà nước Do Thái nhận thấy một máy bay chiến đấu của Nga, mà trước đo họ chỉ trích, gọi đó là "tàng hình vô dụng". Theo truyền thông Israel, các hệ thống phòng không của nước này được triển khai trên Cao nguyên Golan có thể kiểm soát sự di chuyển của mọi máy bay chiến đấu Nga và Syria ngay cả ở phía bắc Cộng hòa Arab. Nhưng thực tế cho thấy hóa ra chẳng riêng hệ thống phòng không của Israel mà còn bao gồm cả tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất đều không nhận biết được tiêm kích tàng hình của Nga, trang Avia nêu rõ. "Với khả năng của các hệ thống phòng không hiện đại đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Israel, chúng có thể xác định rõ ràng các loại mục tiêu khí động học với độ chính rất xác cao". "Tuy nhiên, rõ ràng Su-57 đã tỏ ra quá bí mật đối với các hệ thống phòng không này, điều đó chứng tỏ sự vô ích của chúng", nhà phân tích của trang Avia lưu ý. Tờ báo Nga kết luận rằng sự xuất hiện của Su-57 Nga tại Syria và qua mặt được toàn bộ mạng lưới phòng không đối phương là sự quảng cáo tốt nhất cho máy bay chiến đấu Nga. Nhưng ở đây cũng cần lưu ý rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng phòng không Israel không phát hiện ra tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga khi chúng có mặt tại Syria. Phía Israel không có thói quen công bố dữ liệu và hình ảnh từ radar phòng không của mình như cách mà Nga vẫn thường cung cấp cho truyền thông quốc tế. Hơn nữa ngay sau khi Su-57 có mặt tại Syria, chính công ty tình báo tư nhân ImageSat International của Israel đã đăng tải những bức ảnh Su-57 tại sân bay Hmeimim. Điều này cho thấy họ theo dõi hành tung của Su-57 một cách rất sát sao cho nên mới nhận biết được việc tiêm kích tàng hình Nga hạ cánh xuống Syria trong thời gian ngắn. Chính vì vậy lo ngại của nhiều chuyên gia quân sự Nga về việc Su-57 sẽ bị phát hiện khi nó tiếp tục triển khai tới Syria tỏ ra khá hợp lý.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Valery Gerasimov mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục điều động tiêm kích tàng hình Su-57 tới Syria để đánh giá tính năng. Sau khi thông tin trên xuất hiện đã có nhiều ý kiến lo ngại rằng việc Nga thông báo trước kế hoạch triển khai Su-57 tới Syria sẽ là cơ hội để tình báo đối phương tập trung khai thác thông tin. Tuy nhiên theo giới chức quân sự Nga thì điều này không đáng ngại, do thực tế là khi Su-57 xuất hiện tại Syria hồi năm 2018 nó đã qua mặt mọi hệ thống cảnh giới của đối phương. Trang Avia của Nga cho biết, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su57 do Nga sản xuất tại Syria đã gây ra sự ngạc nhiên hoàn toàn đối với tất cả thế giới. Tuy nhiên ở một mức độ lớn hơn đối với Israel, không có hệ thống phòng không hay phòng thủ tên lửa nào của nhà nước Do Thái nhận thấy một máy bay chiến đấu của Nga, mà trước đo họ chỉ trích, gọi đó là "tàng hình vô dụng". Theo truyền thông Israel, các hệ thống phòng không của nước này được triển khai trên Cao nguyên Golan có thể kiểm soát sự di chuyển của mọi máy bay chiến đấu Nga và Syria ngay cả ở phía bắc Cộng hòa Arab. Nhưng thực tế cho thấy hóa ra chẳng riêng hệ thống phòng không của Israel mà còn bao gồm cả tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD do Mỹ sản xuất đều không nhận biết được tiêm kích tàng hình của Nga, trang Avia nêu rõ. "Với khả năng của các hệ thống phòng không hiện đại đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Israel, chúng có thể xác định rõ ràng các loại mục tiêu khí động học với độ chính rất xác cao". "Tuy nhiên, rõ ràng Su-57 đã tỏ ra quá bí mật đối với các hệ thống phòng không này, điều đó chứng tỏ sự vô ích của chúng", nhà phân tích của trang Avia lưu ý. Tờ báo Nga kết luận rằng sự xuất hiện của Su-57 Nga tại Syria và qua mặt được toàn bộ mạng lưới phòng không đối phương là sự quảng cáo tốt nhất cho máy bay chiến đấu Nga. Nhưng ở đây cũng cần lưu ý rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng phòng không Israel không phát hiện ra tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga khi chúng có mặt tại Syria. Phía Israel không có thói quen công bố dữ liệu và hình ảnh từ radar phòng không của mình như cách mà Nga vẫn thường cung cấp cho truyền thông quốc tế. Hơn nữa ngay sau khi Su-57 có mặt tại Syria, chính công ty tình báo tư nhân ImageSat International của Israel đã đăng tải những bức ảnh Su-57 tại sân bay Hmeimim. Điều này cho thấy họ theo dõi hành tung của Su-57 một cách rất sát sao cho nên mới nhận biết được việc tiêm kích tàng hình Nga hạ cánh xuống Syria trong thời gian ngắn. Chính vì vậy lo ngại của nhiều chuyên gia quân sự Nga về việc Su-57 sẽ bị phát hiện khi nó tiếp tục triển khai tới Syria tỏ ra khá hợp lý.