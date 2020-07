Truyền thông Nga cho rằng STV-410 có thể được coi là phiên bản địa phương của súng trường tấn công AK-15 - vũ khí được tạo ra trên cơ sở khẩu AK-12 cỡ 5,45 mm nhưng sử dụng loại đạn lớn hơn. Đúng như tên gọi, chiều dài nòng súng của khẩu STV-410 là 410 mm và nó sử dụng đạn 7,62 x 39 mm truyền thống, đây là cỡ đạn chính cho hầu hết các loại vũ khí nhỏ của Việt Nam. Theo Topwar, STV-410 được trang bị kính ngắm quang học tiên tiến, giống như khí tài mà nhiều quân đội khác sử dụng. So với các dòng súng trường thế hệ mới của Việt Nam, STV-410 có độ hoàn thiện khá cao. "Nói thật ra, việc chế tạo một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov hiện đại bên ngoài Nga là điều không quá khó và hoàn toàn có thể đối với ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam". "Đây có thể là sự lai ghép giữa AK-15 và Galil ACE (dòng súng trường tấn công của Israel) chứ không phải chỉ là phiên bản hiện đại hóa của súng trường tấn công Kalashnikov nguyên bản", Topwar viết. Như Topwar nhấn mạnh, Việt Nam nhận được giấy phép sản xuất Galil ACE vào năm 2014. Mục tiêu chính là sử dụng kinh nghiệm sản xuất và chuyển giao công nghệ cần thiết để tạo ra một khẩu súng trường địa phương. Sau khi tiếp nhận dây chuyền sản xuất súng bộ binh từ Israel, Nhà máy Z111 đã từng bước làm chủ công nghệ và cho ra đời những khẩu súng trường tấn công Galil ACE 32 cũng như biến thể carbine nòng ngắn Galil ACE 31 "Made in Viet Nam". Dựa trên nguyên mẫu Galil ACE 31/32, Việt Nam đã tiến hành một số thay đổi nhỏ như sửa đổi ốp lót tay, loại bỏ bớt hai đường ray picatinny bên hông, đưa tay kéo bệ khóa nòng sang phải, bỏ lẫy chọn chế độ bắn phía trái... Những cải tiến này đã dẫn đến biến thể của Galil ACE-31/32 được gọi bằng cái tên STV-215 và STV-380 - tương ứng với chiều dài nòng súng lần lượt là 215 mm và 380 mm. Dễ nhận thấy mặc dù mang tên Việt Nam nhưng về cơ bản thì STV-215/380 vẫn là những khẩu Galil ACE 31/32, khác biệt không ở mức quá lớn, chỉ nhằm phù hợp hơn với thao tác của người lính vốn quen thuộc với khẩu AK-47 mà thôi. Nhưng không chỉ dừng lại ở STV-380, mới đây Nhà máy Z111 đã giới thiệu phiên bản nâng cấp sâu hơn của khẩu súng trường tấn công này với tên gọi STV-410, nó được nhận xét mang hơi hướng của Galil ACE-N và AK-15 hiện đại. So với STV-215/380 thì thiết kế của STV-410 đã mang đậm chất Việt Nam hơn, súng có nhiều cải tiến rất đáng giá, tiêu biểu như nòng được kéo dài thêm 30 mm, mang lại sơ tốc đạn lớn và tầm bắn hiệu quả xa hơn. Bên cạnh đó, đường ray picatinny được kéo dài từ ốp lót tay trên đến cuối nắp hộp khóa nòng, không bị đứt quãng như trên STV-215/380. Nắp hộp khóa nòng được cố định thông qua cơ cấu chốt, tạo ra sự chắc chắn khi gắn kính ngắm. Ngoài ra trích khí dạng xiên kiểu AKM-1 được kết hợp cùng đầu ngắm kiểu mới, thước ngắm kiểu lá được dời về phía cuối hộp khóa nòng, khiến cho xạ thủ lấy đường ngắm nhanh và chính xác hơn. Nhìn chung STV-410 là một mẫu súng trường tấn công khá hiện đại và đậm chất Việt Nam, nó được đánh giá có độ hoàn thiện cao hơn nhiều khi đặt cạnh STV-215/380 hoặc GK-1/3 từng xuất hiện trước đó.

