Trái với kỳ vọng cho đến gần đây đó là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm Su-57 được xem như một dự án sáng tạo trong ngành sản xuất máy bay quân sự của Nga, những gì diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. Giới truyền thông quốc tế cho rằng trên thực tế, chiếc tiêm kích thế hệ 5 này rõ ràng cần phải được công nhận là một chương trình thất bại nặng nề. Lý do dẫn đến nhận định trên có nguyên nhân sâu xa từ việc cắt giảm số nguyên mẫu thử nghiệm và hủy bỏ chương trình máy bay chiến đấu ra đời từ thời Liên Xô - chiếc MiG-1.44 MFI cũng thuộc thế hệ thứ 5. "Nếu không có quyết định chấm dứt dự án tiêm kích thử nghiệm tiên tiến MiG-1.44 do thiếu kinh phí, không quân Nga sẽ có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ lâu chứ không phải chỉ là một số nguyên mẫu của Su-57 như hiện nay". "Những thiếu sót của MiG-1.44 MFI có thể đã được loại bỏ trong một thời gian hợp lý, và đã trở thành một chiến đấu cơ hoàn thiện mang đầy sức mạnh. “Tiêm kích thế hệ thứ 5 đầu tiên của Trung Quốc Chengdu J-20 có một phần thiết kế dựa trên chính chiếc MiG-144", tạp chí Mỹ National Interest nhận định. Cần làm rõ rằng ngày nay không có máy bay chiến đấu Su-57 thực sự nào đang phục vụ trong thành phần tác chiến của lực lượng hàng không - vũ trụ Nga. Những máy bay mà hiện nay chúng ta vẫn gọi là Su-57 thực chất chỉ là mẫu thử T-50, trong khi đó chiếc Su-57 thực sự đã rơi ngay trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên hồi cuối năm ngoái. Ngay cả chiếc tiêm kích sản xuất hàng loạt nêu trên vẫn còn tồn tại vô số vấn đề cần khắc phục, trong đó nổi bật là động cơ chưa đúng “chuẩn thế hệ 5”, hay khả năng phóng tên lửa từ khoang trong vẫn là dấu hỏi lớn. Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo, đợt giao hàng gần nhất của tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay, sau khi tìm ra sự cố với chiếc đã gặp nạn. Tuy nhiên hiện tại không có bất cứ bình luận hay tin tức nào mới về chủ đề này, trong khi mốc thời gian đã cận kề, cho nên khả năng sụp đổ kế hoạch là rất cao. Bên cạnh đó, lúc này cũng không có khách hàng quốc tế nào đặt mua Su-57, những đối tác được xem là triển vọng nhất bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ hay Algeria mới chỉ dừng lại ở mức "quan tâm" mà thôi. Trước nhận xét của tờ tạp chí Mỹ, chuyên gia quân sự Nga cho rằng "Vẫn còn quá sớm để nói rằng tiêm kích tàng hình Su-57 là một dự án vũ khí thất bại”. “Vâng, có một số vấn đề đối với máy bay này, tuy nhiên nó vượt qua Su-35 về khả năng chiến đấu, và do đó triển vọng của chiếc tiêm kích tàng hình trên là điều hiển nhiên", chuyên gia Nga lưu ý thêm.

