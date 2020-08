Theo trang National Interest, máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik của Nga có khả năng tán xạ sóng radar tốt hơn nhiều so với máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider thế hệ mới của Mỹ. Ngoài đặc tính tàng hình, chiếc Okhotnik còn được nhận xét có độ cơ động khá cao dù mang thiết kế kiểu "cánh bay", do nó được tích hợp động cơ kiểm soát vertor lực đầy 3 chiều. Không chỉ có vậy, Okhotnik còn phối hợp được cùng tiêm kích thế hệ năm Su-57, tạo ra biên đội tác chiến trên không cực mạnh, đủ sức xuyên thủng mọi lưới lửa phòng không đối phương. Tính năng này cho phép một tiêm kích có người lái thế hệ thứ năm hoạt động ở cự ly an toàn, thực hiện chỉ đạo và điều hành các cuộc tấn công tiên tiến với UAV được vũ trang mạnh. Nga dự định trong tương lai sẽ trang bị cho S-70 Okhotnik mọi vũ khí tấn công mạnh nhất, bao gồm cả phiên bản thu nhỏ của tên lửa hành trình siêu vượt âm. Mặc dù nhận được những lời nhận xét rất tích cực từ National Interest, tuy nhiên thật bất ngờ khi một tờ báo Mỹ khác là The Drive lại cho rằng đây vẫn chỉ là điều viễn tưởng, Okhotnik còn tồn tại vô số nhược điểm cần khắc phục. Theo The Drive, các cuộc thử nghiệm dài hạn đối với máy bay không người lái tấn công mới nhất của Nga S-70 Okhotnik có thể liên quan đến việc cải tiến kỹ thuật. Thực tế là chiếc máy bay được thiết kế để hoạt động song song với Su-57 đơn giản là chưa thể sử dụng để tấn công. Hiện vẫn chưa xác định chính xác sự thiếu sót, điều này phủ nhận hoàn toàn khả năng của chiếc UAV. Trước nhận xét trên, tờ Tin tức thực tế của Nga cho rằng: “Các nhà báo của ấn phẩm Mỹ The Drive gọi máy bay không người lái tấn công mới nhất của chúng ta là chiếc Okhotnik không có khả năng chiến đấu". "Đồng thời trong bài bình luận của The Drive cũng lưu ý rằng UAV này có thể giúp khắc phục một số lỗi thiết kế của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57". "Các tác giả nhắc nhở rằng Okhotnik UAV có thể hoạt động như một máy bay tiêm kích, trong khi Bộ Quốc phòng Nga quan tâm đến việc đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt, mặc dù phương tiện trên vẫn chưa đủ khả năng chiến đấu". "Những tác giả từ The Drive còn bày tỏ sự nghi ngờ về đặc điểm tàng hình của Okhotnik, có thể xảy ra trường hợp chiếc UAV trong tương lai sẽ cần những cải tiến nhất định trước khi nó thực sự sẵn sàng làm nhiệm vụ". Báo chí Nga nói thêm: "Không biết chính xác điều gì gây ảnh hưởng đến khả năng không chiến của UAV Okhotnik, tuy nhiên cho đến nay nó vẫn chưa tham gia tấn công mục tiêu, chưa có tuyên bố chính thức nào về điều này". "Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa từng nói về bất cứ lỗi thiết kế nào của Okhotnik, do đó lập luận của các chuyên gia Mỹ là thiếu thuyết phục và mang tính khiêu khích". Trước đó một chút, xuất hiện thông tin cho rằng máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik của Nga thậm chí đã được thử nghiệm ở Syria, tuy nhiên lập luận này không nhận được bất kỳ bằng chứng nào.

